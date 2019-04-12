Владимирская область - в первой тройке регионов России, где стартовала новая программа переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"

11 апреля Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали договор о предоставлении 33-му региону финансовой поддержки государственной корпорации на реализацию этапа 2019 – 2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья, а также дополнительное соглашение к этому договору.

Документами определён порядок взаимодействия сторон в рамках реализации во Владимирской области региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа сформирована в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жильё и городская среда». Она рассчитана на 2019 – 2025 годы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/702823" frameborder="0"></iframe> Губернатор Владимир Сипягин подписал соглашение с Константином Цициным.Администрация Владимирской области

Согласно договору, Владимирская область получит 382,36 млн рублей и в порядке софинансирования добавит 7,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 651 человека из 260 аварийных жилых помещений общей площадью 10,57 тыс. кв. метров. Этот этап программы будет реализован в 31 муниципальном образовании.

«Подписание этого договора позволит нам выполнить стратегически важные задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, которые призваны сделать жизнь россиян более безопасной и комфортной. Вопрос переселения из аварийного фонда – один из самых важных для людей. Владимирская область успешно реализовала предыдущую программу переселения, завершив её досрочно. Мы и в этот раз не подведём ни главу государства, ни жителей области», – подчеркнул Владимир Сипягин и, пользуясь случаем, поблагодарил руководство Фонда за поддержку и тесное сотрудничество в этом направлении.

В 2008 – 2016 годах Владимирской области для реализации программ переселения Фонд выделил 2,33 млрд рублей, региональное софинансирование составило 936,93 млн рублей. Эти средства были направлены на переселение 6795 человек из аварийного жилья общей площадью 108,29 тыс. кв. метров.

В рамках областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» до 1 сентября 2025 года планируется расселить более 140 тыс. кв. метров аварийного жилья и улучшить жилищные условия 8543 граждан. На реализацию программы в 2019 – 2025 годах планируется направить 4,7 млрд рублей, из них 4,6 млрд рублей – это средства Фонда.

Для обеспечения качественного мониторинга проектной деятельности органов местного самоуправления во всех районах Владимирской области созданы проектные офисы. Каждый из глав и руководителей этих органов будет нести личную ответственность за выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.