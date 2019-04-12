Работа Владимирской ТЭЦ-2 компании "Т Плюс" получила высокую оценку вице-губернатора региона

Владимирскую ТЭЦ-2 компании "Т Плюс" посетил врио вице-губернатора Александр Байер. О работе станции, а также прохождении отопительного сезона ему рассказал директор филиала Дмитрий Федоров.

Александр Байер высоко оценил вклад коллектива в надежное теплоснабжение областного центра, а также озвучил намерение в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ПАО «Т Плюс».

Директор Владимирского филиала «Т Плюс» подчеркнул, что взаимодействие с регионом позволит и дальше поддерживать качественную поставку коммунальных услуг жителям Владимирской области. Он также рассказал, что в настоящее время энергетики готовятся к летней ремонтной кампании 2019 года.

"На Владимирской ТЭЦ-2 будут проведены капитальные и текущие ремонты основного оборудования. Что касается тепловых сетей, то перекладки останутся на уровне прошлого года. Эффективность ежегодных мероприятий подтверждается снижением нештатных ситуаций на трубах", - добавил Дмитрий Федоров.

"Впечатление очень хорошее. И самое главное, мне понравилась культура производства, сама атмосфера в коллективе. Я всегда стараюсь смотреть, как работают люди, и чем они живут. У нас практически готово к подписанию соглашения с основной и самой серьезной генерацией нашего региона – компанией "Т Плюс". Результатом этой работы будут рамочные соглашения по тарифу. А дальше, я надеюсь, мы приступим к работе по порождению целой серии инвестиционных проектов", - отметил врио вице-губернатора Александр Байер Владимирской области.