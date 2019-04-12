2019-04-12T13:50:02+03:00
Общество

Работа Владимирской ТЭЦ-2 компании "Т Плюс" получила высокую оценку вице-губернатора региона

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Владимирскую ТЭЦ-2 компании "Т Плюс" посетил врио вице-губернатора Александр Байер. О работе станции, а также прохождении отопительного сезона ему рассказал директор филиала Дмитрий Федоров.

Александр Байер высоко оценил вклад коллектива в надежное теплоснабжение областного центра, а также озвучил намерение в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ПАО «Т Плюс».

Директор Владимирского филиала «Т Плюс» подчеркнул, что взаимодействие с регионом позволит и дальше поддерживать качественную поставку коммунальных услуг жителям Владимирской области. Он также рассказал, что в настоящее время энергетики готовятся к летней ремонтной кампании 2019 года.

"На Владимирской ТЭЦ-2 будут проведены капитальные и текущие ремонты основного оборудования. Что касается тепловых сетей, то перекладки останутся на уровне прошлого года. Эффективность ежегодных мероприятий подтверждается снижением нештатных ситуаций на трубах", - добавил Дмитрий Федоров.

"Впечатление очень хорошее. И самое главное, мне понравилась культура производства, сама атмосфера в коллективе. Я всегда стараюсь смотреть, как работают люди, и чем они живут. У нас практически готово к подписанию соглашения с основной и самой серьезной генерацией нашего региона – компанией "Т Плюс". Результатом этой работы будут рамочные соглашения по тарифу. А дальше, я надеюсь, мы приступим к работе по порождению целой серии инвестиционных проектов", - отметил врио вице-губернатора Александр Байер Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это такая форма издевательства?»: колясочника пришлось заносить на третий этаж, где чиновники назначили встречу инвалидам
В администрации Бердска говорят, что не хотели никого обидеть, и впредь обещают устраивать совещания в другом здании, где есть пандусы [видео]
Новости 24
Сотрудница банка в Юрьев-Польском обманула клиентов на 210 тысяч рублей
Один из мостов на трассе М-7 во Владимирской области с 15 апреля закроют для большегрузов
Абоненты Tele2 любят фантазировать
Владимирцев приглашают послушать стихи о любви
Победитель "классического евровидения" даст три концерта во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» благодаря сотрудничеству со специализированным агентством вернул 83 млн рублей долгов
В Суздале откроется выставка старинных предметов, украшенных бисером
Владимирскую топливную компанию подозревают в уклонении от уплаты 10 миллионов рублей налогами
В Юрьев-Польском на пилораме погиб 57-летний рабочий
В рамках III Танеевского фестиваля во Владимире будут проходить мастер-классы российских музыкантов
Во Владимире открывается Международный театральный фестиваль
Владимирцы завоевали 6 медалей на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ИТФ
Владимирский «Единый расчетно-инфорационный центр» переехал
Председатель комитет экономического развития Владимирской области ушел в отставку
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
Под Петушками электричка сбила мужчину
Во Владимире назначили нового городского прокурора
Двое владимирцев получили по восемь лет за распространение наркотиков
Владимирцы требуют снести третий этаж магазина, загородивший им свет
Двое владимирцев стали лучшими сантехниками России
«Ростелеком» поддержал баскетбольный турнир «Владимирская весна – 2019»
Поздравьте родных и близких с Днем космонавтики вместе "Промсвязьбанком"
Во Владимире водитель, сбивший школьника, скрылся с места ДТП
Во Владимире дождь со снегом будет идти до вечера субботы
В Покрове женщина стащила у знакомого телефон, пока была в гостях