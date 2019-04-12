Город-донор на голодном пайке

Во Владимире начался сезон дорожных работ. Увы, его объем далек от того, на какой имеют право рассчитывать жители и власти областной столицы.

Дороги «на гарантии» отремонтируют подрядчики

По указанию главы администрации города Владимира Андрея Шохина, городское управление ЖКХ еще в марте утвердило план-график ремонтных работ. Напомню: в мае 2018 года президент России Владимир Путин анонсировал нацпроект «Безопасные и качественные дороги», и Шохин распорядился сформировать четкий план реализации нацпроекта в областной столице. Перечень автодорог, подлежащих приоритетному ремонту в рамках нацпроекта, был заблаговременно составлен городским управлением ЖКХ при формировании бюджета города на 2019 год. В него не вошли дороги и тротуары, которые были отремонтированы менее 3 лет назад и сегодня находятся на гарантийном обслуживании. С ними во Владимире проблем почти не возникает. Не рискуя попасть в реестр недобросовестных поставщиков, владимирские подрядчики достаточно оперативно выполняют гарантийный ремонт по дефектным ведомостям, составляемым управлением ЖКХ мэрии.

Ситуация с послегарантийными дорогами намного сложнее.

Несмотря на имеющиеся проблемные участки, в целом в последние годы Владимир отличался качественными дорогами. Это подтверждают и сами горожане, сравнивая наши дороги с дорогами в соседних областных центрах, и гости Владимира, которые не раз говорили, что завидуют владимирским дорогам.

Но в 2019 году ситуация в столице области может радикально измениться.

Во Владимире протяженность автодорог общего пользования превышает 400 км. Городская дорожная сеть нуждается в постоянном уходе, а дороги, не отвечающие нормативным требованиям - в ремонте.

Весна 2019 года показала: проблемных участков на карте города становится все больше. Поддерживая открытый и далеко не комплиментарный диалог с владимирскими активистами и экспертами ОНФ, мэрия вместе с жителями и сама может дополнить городскую «Карту убитых дорог». Но денег на дорожный ремонт в муниципальной казне от этого не прибавится.

Содержание качественных дорог - дело затратное

Автомобилисты Владимира, заплатившие в 2018 году 470 миллионов 719 тысяч рублей транспортного налога, вправе рассчитывать, что значительная часть этих денег вернется обратно именно на ремонта городских дорог. Однако нынешняя команда областной администрации выделила на осуществление дорожной деятельности в 2019 году Владимиру из областного бюджета всего-навсего 6 млн 245 тыс. рублей. Еще чуть более 45 миллионов обещали на строительство дорожной развязки в микрорайоне Веризино. И пока это все!

Тогда на какие деньги мэрия города Владимира должна ремонтировать «убитые» дороги? Могут ли горожане рассчитывать на развитие городской дорожной сети и строительство новых дорожных объектов, жизненно необходимого для нормализации транспортной ситуации в городе?

До 2012 года весь транспортный налог, собранный на территории города Владимира, оставался в распоряжении муниципалитета. Будь это так и сейчас, мэрия построила бы и выезд со Сперанского, и другие востребованные горожанами объекты. Не говоря уже об увеличении объемов дорожного ремонта. Однако сейчас дорожный фонд работает по принципу «общего котла». Собранные средства распределяются не только городу-донору, но и другим муниципальным образованиям области. В мэрии Владимира это прекрасно знают и, как ни трудно областной столице, поддерживают еще менее обеспеченные муниципалитеты.

Но всему есть мера. Город-донор, очевидно, имеет право получать значительно больше средств на эффективную дорожную деятельность, чем получает сейчас. Но в областном «белом доме», видимо ,считают иначе.

Иначе как объяснить такие цифры? Общий объем финансирования дорожного ремонта во Владимире в 2019 году составит 267 млн 048 тыс. рублей. Почти 61 миллион из этой суммы - деньги городского бюджета. Еще 200 миллионов рублей на помощь городу направляются из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Они «автоматом» предназначались Владимиру. И лишь 6 с небольшим миллионов рублей должны поступить от администрации Владимирской области.

Иными словами, заплатив в 2018 году в областной бюджет 470 млн 719 тыс. рублей транспортного налога, жители Владимира в 2019 году получат на дорожный ремонт всего 6 млн 245 тыс. рублей, в 75 (!) раз меньше, чем они заплатили.

Неужели администрация губернатора Владимира Сипягина так низко оценила свое соучастие в реализации во Владимире приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги», объявленного Президентом России?