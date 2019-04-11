Владимирский индустриальный колледж - областной лидер в подготовке кадров для машиностроительной промышленности

Подготовка специалистов по самым востребованным рабочим профессиям - важнейшая задача для экономического развития региона. Ежегодно областная администрация формирует отраслевой заказ на обучение таких специалистов. Ведущим учебным заведением, готовящим специалистов по отраслевому заказу, является Владимирский индустриальный коллдеж.

50 важнейших профессий

С сентября 2016 года Владимирскому индустриальному колледжу присвоен статус ведущего колледжа, обеспечивающего подготовку кадров по востребованным перспективным профессиям ТОП -50. Среди них такие специальности, как повар, кондитер, токарь на станках с числовым программным управлением, фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и др. Колледжем заключены договора о сотрудничестве с МЦК ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж», с образовательными учреждениями Владимирской области в сфере обеспечения подготовки кадров по данным профессиям.

Владимирский индустриальный колледж имеет достаточный опыт инновационной деятельности, которая направлена на выполнение стратегических задач развития профессионального образования Владимирской области, определенных программами, планами, нашей профессиональной образовательной организации. К тому же колледж обладает уникальной материально-технической базой, которая необходима для обеспечения массовой подготовки кадров по ТОП-50, в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. Для подготовки обучающихся используется дорогостоящее и уникальное технологическое оборудование: Фрезерный и токарный станки с ЧПУ («DMG MORI Rus»), установка лазерного раскроя Super Turbo-X CHAMP 48/1.8; автомат токарно-продольно точения с ЧПУ NEXTURN SA 12B и многое другое.

.

Колледж имеет опыт проведения демонстрационного экзамена по профессиям ТОП-50 в рамках пилотного проекта регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста на территории Владимирской области. Благодаря участию в проекте «Обновление и модернизация материально-технической базы» на базе ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж» будут созданы площадки для проведения демонстрационных экзаменов по профессиям, входящим в заявленную группу.

Непрерывность образования - путь настоящего профессионала

В колледже создан многоуровневый образовательный кластер на основе развития сетевого взаимодействия колледжа, школ и Владимирского государственного университета, что позволяет разрабатывать и внедрять программы элективных курсов для школьников по урокам технологии, реализовывать программы профессиональной подготовки для групп Владимирского государственного университета, заключать договора об ускоренном обучении студентов колледжа во Владимирском государственном университете.

Благодаря современному оснащению учебного процесса студенты колледжа могут участвовать и побеждать в крупненйших научно-практических конференциях и конкурсах. Например, в марте 2019 года студент колледжа получил диплом 2 степени на XIII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достижение России».

Студенты Владимирского индустриального колледжа ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. В 2019 году студенты колледжа стали призерами IV регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) Владимирской области по 3 компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж».

.

КОНКРЕТНО

«Владимирский индустриальный колледж» является победителем конкурса на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» по направлению: Промышленные и инженерные технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»).

В ходе реализации гранта были созданы и работают 5 учебных лабораторий; установлено современное программное обеспечение; приобретены специализированные инструменты в соответствии с инфраструктурными листами WorldSkills по компетенции «Электроника».