2019-04-03T15:48:11+03:00
Общество

Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.

ЕЩЕ БЕЗЛИМИТНЕЕ

Флагманами стали сразу два новых тарифа с по-настоящему честным безлимитным интернетом по всей России – обновленный «Анлим» и «Супер Анлим» с максимально расширенным набором услуг.

В новых тарифах также предусмотрена возможность смотреть любимые фильмы, спортивные матчи и другой видеоконтент в высоком качестве на максимальной скорости. Первые 30 дней с момента подключения тарифа возможность предоставляется бесплатно, далее стоимость варьируется от 1 до 3 рублей в сутки в зависимости от региона.

«Анлим» нового поколения стал дешевле – всего 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения, далее стоимость тарифа варьируется в зависимости от региона. Для московских клиентов размер абонентской платы, начиная со 2 месяца, составит 690 рублей в месяц.

Акция «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» доступна новым клиентам для подключения до 31 мая 2019 года. Для получения скидки достаточно набрать специальный номер 067407321 в течение 30 дней после покупки тарифа.

Тариф «Супер Анлим», помимо безлимитного интернета и возможности смотреть видео в отличном качестве на высоких скоростях, включает 1200 местных и междугородных минут и пакет SMS. Стоимость тарифа для московских клиентов составляет 900 рублей в месяц.

Безлимитный интернет действует при нахождении клиента как в домашней сети, так и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Севастополь и Республики Крым.

ПЕРВЫЙ ПАКЕТНЫЙ ТАРИФ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

«Би+» - пакетный тариф Билайн без обязательного ежедневного платежа. Он создан специально для тех, кто предпочитает пользоваться услугами связи тогда, когда это необходимо.

Тариф включает самые востребованные клиентами Билайн сервисы: пакет 100 минут на Билайн за 5 рублей, пакет 100 SMS за 5 рублей, пакет интернета 10 Мб за 7 рублей в сутки для Москвы. Стоимость и объем пакета интернета варьируется в зависимости от региона подключения.

Стоимость за суточный пакет взимается только по факту начала использования в зависимости от вида услуг: звонки на Билайн, SMS или мобильный интернет. Такой принцип тарификации доказал свою популярность в международном роуминге. Для удобства клиентов «Билайн» настроил специальные SMS-оповещения при приближении порога потребления интернет-трафика за сутки (10 пакетов по 10 Мбайт в Москве).

УМНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ УМНЫХ ВЕЩЕЙ

Новый недорогой и удобный тариф для умных вещей создан специально для IoT-устройств для Интернета вещей за 100 рублей в месяц. В состав тарифа входят востребованные способы коммуникации устройств IoT: 500Мб мобильного интернета, 100 SMS и 30 минут. Тариф по умолчанию защищен блокировкой от платных подписок, надежно оберегая клиентов от непредвиденных дополнительных трат.

ПЕРВЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ПЕРВОГО СМАРТФОНА

«Первые гиги» - тариф, созданный для тех, кто только начинает пользоваться мобильным интернетом. Тариф с абонентской платой 13,5 рублей в сутки для московских клиентов включает пакет, состоящий из 400 минут, а также 4 Гб мобильного интернета. Стоимость тарифа и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте:https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/cellphone/.

Организатор акции «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» ПАО «ВымпелКом».

***

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
Чего хотят абоненты?
МегаФон первым на российском рынке запустил услугу, которую обычно предоставляют банки, — кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг. Главным отличием такого кэшбэка стал гарантированный возврат средств за абонентскую плату
Новости 24
Владимирские спасатели первый раз за эту весну выехали тушить траву
«Научный холодильник» обьяснит владимирцам, вредно ли на ночь съесть пирожное
Следком расследовал убийство муромского таксиста
В Юрьев-Польском районе в ДТП погибли двое, шестеро - в больнице
В Суздальском Кремле покажут уникальную икону 17 века
Двое жителей Гусь-Хрустального отметят столетний юбилей
Владимирская область вошла в десятку регионов, популярных у иностранных туристов
Юные владимирцы услышат песни Крокодила Гены и Золушки
Владимирские врачи-дерматологи начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь
В Камешковском районе на приусадебном участке нашли килограмм наркотиков
Завершено расследование дела о ДТП под Судогдой, в котором на снегоходе разбился прокурор
Губернатор Владимир Сипягин объявил выговор главному дорожнику области
Во Владимире начали искать подрядчика, который построит школу на 1100 человек в Коммунаре
В Судогодском районе 19 человек тушили пожар в многоквартирном доме
Владимирские езиды празднует пятилетний юбилей своей организации
В Ковровском районе поймали двух браконьеров
В Музее Хрусталя представят старинное литье
В Гусь-Хрустальном и Селивановском районах появятся современные библиотеки