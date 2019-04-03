Полвека побед и достижений

Линия жизни

Рожденные в СССР. Так можно по праву сказать о компании ЗАО «КГЭЦР» и людях, которые ее создавали. Вопреки современным тенденциям, здесь не отказались от советского прошлого. Наоборот, сумели сохранить и с успехом продолжить доставшееся в наследство дело государственной важности.

Отсчет своей истории компания ЗАО «КГЭЦР» ведет с 1 января 1969 года, когда Геологоразведочная партия Центральных районов была преобразована в «Комплексную геологическую экспедицию Центральных районов» в составе Республиканского треста «Росгеолнерудразведка».

За полвека накоплен бесценный опыт в области поиска и разведки полезных ископаемых, изыскания источников подземных вод, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для строительства, что позволяет компании успешно развиваться и на деле подтверждать серьезную деловую репутацию.

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Главная ценность – кадры

Алексей Викторович Четвериков возглавил компанию 4 года назад. Говорит, было непросто. Было важно сохранить традиции компании, чтобы все сотрудники были заинтересованы в успешной работе. Конечно, одному сделать это было бы не под силу. Спасибо моим коллегам и партнерам - говорит Алексей Викторович.

- Хотелось бы отметить предыдущее руководство компании в лице директора Чечкова Бориса Семеновича. В период 90-х, 2000-х годах, когда все кругом растаскивалось, разворовывалось - они с честью сохранили базу экспедиции, передали незаменимый опыт и кадры, оставленные нам в наследство со времен СССР.

Сегодня ЗАО «КГЭЦР» - это команда опытных профессионалов, готовых грамотно выполнять самые сложные задачи. В компании работают высококвалифицированные специалисты со всей России: от Москвы до Сибири. География работ – Центральная Россия.

- Костяк нашей компании составляют порядка 15 человек, и я с гордостью могу сказать, что каждый из них стоит пятерых. В преддверии Дня Геолога хочу выразить благодарность ветеранам компании - главному геологу: Чемякиной Людмиле, геологам - Чистяковой Любови, Щуриной Полине, буровым мастерам Изгородину Сергею, Жаркову Роману за их терпение, стойкость в не простые времена, и преданность делу. Сборка работоспособного, профессионального коллектива - самое сложное в ведении любого бизнеса.

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На службе – передовые технологии

На предприятии созданы все возможности для комплексного выполнения работ. На площади в один гектар разместились офисное здание, лаборатория, кернохранилище, транспортный участок, боксы для автотранспорта, токарный, моторный и сварочный цех, а также общежитие для иногородних специалистов.

Буровые установки различного назначения отличаются высокой производительностью и хорошей функциональностью. С их помощью можно решать разные задачи: от разведки месторождений полезных ископаемых и бурения гидрогеологических скважин до инженерно-геологических изысканий для строительства.

- Мы закрыли в этом году все лизинги, теперь абсолютно вся автомобильная техника находится в нашей собственности. Обновили геологоразведочное, геодезическое, лабораторное оборудование. С помощью спутникового оборудования производим съемку местности, что позволяет получить сверхточные данные о рельефе, об объемах добытых полезных ископаемых. У нас есть соответствующие лицензии и разрешения на производство геологоразведочных, инженерно-геологических работ для строительства, геодезических, маркшейдерских работ и лабораторных исследований- пояснил Алексей Викторович.

Использование передовых цифровых технологий обеспечивает максимально точные результаты и существенно упрощает множество важных операций. Геологи, геодезисты и инженеры компании на «ты» с самыми сложными компьютерными программами.

Собственная лаборатория позволяет самостоятельно проводить сложные комплексные исследования. В нашем кернохранилище собираются и хранятся все образцы полезных ископаемых. Специалисты берут из него пробы для дальнейшего проведения лабораторных исследований. Эксперты называют керн своеобразным документом, с помощью которого изучается строение месторождения полезного ископаемого.

В кернохранилище хранятся все образцы полезных ископаемых, добытых в разные годы

Современные тренды

Помимо традиционных видов услуг в последнее время в ЗАО «КГЭЦР» в отдельное, полноценное направление выделились работы по лабораторным физико-механическим испытаниям нерудного сырья. Это не ноу-хау, ведь каждый геологоразведочный объект включает в себя лабораторные исследования. Но ввиду того что многие геологоразведочные предприятия не в силах содержать собственные лаборатории - сегодня возрастает спрос конкретно на эти услуги.

- Лабораторные физико-механические испытания позволяют определить, для чего можно использовать сырье. В этом направлении мы уже полтора года сотрудничаем с партнерами из Санкт-Петербурга и Москвы. Из крупных организаций могу назвать Национальную Нерудную Компанию (АО «ННК»), которая является прямым поставщиком «РЖД». Честно, очень много строительных компаний с нами работают, вся Центральная Россия строится, добывает полезные ископаемые, используя результаты нашей работы, - рассказал Алексей Четвериков.

Изыскание источников подземного водоснабжения и бурение скважин – еще одно важное направление работы. Решением этих задач компания занимается не только во Владимирской, но и в соседних - Московской и Ивановской областях.

Поиск источников водоснабжения и бурение скважин специалистам компании доверяют как обычные граждане, так и юридические лица, начиная от садоводческих некоммерческих товариществ и заканчивая крупными предприятиями.

- Для проведения солидных, глобальных проектов у нас есть серьезная база данных, которую мы нарабатывали десятилетиями. Нас выгодно отличает качество материалов и гарантия качества работ. Мы не просто бурим скважины, это комплекс мероприятий, который включает проведение исследований, разработку проекта, отчета, их защита в ГКЗ. Далеко не каждая компания имеет опыт, квалификацию и смелость для участия в тендерах и госзакупках. Мы не только участвуем и конкурируем с ведущими компаниями России, - мы реально выигрываем до 70% торгов в которых принимаем участие. Конечно же выигранные тендеры требуют качественного исполнения и в срок, а это невозможно без высококлассных специалистов, таких как ведущий геолог - Каленов Андрей, геолог Ключников Алексей, гидрогеолог Булаева Айгуль, геодезист Серяков Дмитрий, инженер-керамик Мордовина Вера - поделился Алексей Викторович.

Дело будущего

Компания может гордиться уникальным материалом обо всех видах источников воды, в том числе на территории нашего региона, в том числе – о подземных источниках артезианской воды.

Сегодня в России создается современная нормативная и технологическая база для формирования и реализации эффективной государственной политики в сфере обращения с отходами.

Опыт и профессионализм специалистов компании позволяют проводить масштабные экологические исследования, например, оценить степень воздействия полигона ТБО на окружающую среду.

- Мы готовы к проведению таких масштабных работ, тем более, что наши возможности позволят в дальнейшем решить эту глобальную для всей страны проблему, - говорит Алексей Четвериков.

Честное дело

Директор ЗАО «КГЭЦР» уверен, что успех достигается большим желанием работать, профессионализмом, безупречным качеством проведенных работ.

И это – главные ценности, которым следует компания. А еще это является и частью глобальной миссии компании, ведь открытие и последующая разработка новых месторождений становятся драйверами экономического развития страны.

Цифры

700 разведанных месторождений полезных ископаемых

1 000 геологических отчетов, заключений по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям

15 000 пробуренных скважин

Направления деятельности компании:

- поиск и разведка полезных ископаемых;

- инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- лабораторные физико-механические испытания нерудного сырья;

- изыскание источников подземного водоснабжения и бурение скважин для частных и юридических лиц.

Среди клиентов:

АО «Национальная нерудная компания», АО «БЕКО», АО «Электрокабель «Кольчугинский завод», ООО «ПГК «Хорошего» и многие другие.

Сайт: www.kgcr.ru

В кернохранилище хранятся все образцы полезных ископаемых, добытых в разные годы.