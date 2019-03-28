2019-03-28T09:02:08+03:00
Общество

Сегодня владимирцы прощаются с Николаем Ивановичем Киселёвым

Ушел из жизни отец председателя Заксобрания Владимира Киселёва
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Будущий директор владимирского завода «Электроприбор» Николай Киселёв родился в 1931 году в деревне на границе Собинского и Суздальского районов. Сельская школа, машиностроительный техникум, Ставровский завод автотракторного оборудования, владимирский завод «Точмаш», армейская служба в легендарной Кантемировской дивизии. В свои 25 лет Николай Киселев заработал безупречную биографию, открывавшую многие двери, но в его семье был принят иной порядок.

На «Электроприборе» молодого технолога цеха № 2 Николая Киселева заметили сразу: умелый, любознательный, упорный. В 1950-е годы для успешной заводской карьеры было вполне достаточно диплома профильного техникума. Но технолог Киселев поступил во Владимирский политехнический институт - учился, как тогда говорили, без отрыва от производства, по вечерам, после нелегких рабочих смен. Защитил диплом радиоинженера и получил приглашение в элитный сборочный цех №14. Много лет спустя Николай Иванович Киселев называл это приглашение самым важным этапом своей профессиональной жизни. «Мы открываем в будущее двери, и творчество - наш главный интерес, нас называют гордо - инженеры, мы двигаем технический прогресс...».

Вопрос, кем быть - лириком или физиком, Киселев считал неуместным. Страна выводила на околоземную орбиту первые спутники и космические корабли, и гагаринское «Поехали!» звучало для Николая Киселева мощнее самой талантливой поэзии и прозы. В цехе №14 трудились асы инженерной мысли, новаторы радиосвязи, рождавшие уникальные технические решения и собиравшие радиоаппаратуру мирового уровня. Инженер Киселев стал не просто своим среди своих: очень скоро его назначили заместителем начальника, а еще через год - начальником цеха, где работало 800 человек. Сплоченный молодым лидером цех, который на заводе называли «киселевским», освоил производство всех поколений станций тропосферной связи, и в 1975 году Николай Иванович Киселев был награжден свои первым орденом - «Знак Почета».

Николай Иванович говорил, что профессиональная биография подарила ему немало счастливых встреч с великими энтузиастами, талантами, технарями от бога. А о себе - ни слова. Хорошо знавшие его люди рассказывают, что Киселев не любил высоких трибун, заздравных речей и, как он считал, мешавшей делу публичности. И даже сфотографировать Киселева на заводскую Доску почета было проблемой. В характеристиках и представлениях на награды так и указывали: отличается большой личной скромностью. Но это только добавляло ему уважения среди людей.

В 1980 году легендарный директор владимирского «Электроприбора» Даниил Борисович Рапопорт доверил Николаю Ивановичу Киселеву самое масштабное заводское подразделение - цех №9. Киселев не подвел своего учителя и наставника, встречу с которым называл одной из главных в жизни. И когда Рапопорт тяжело заболел, именно Николай Киселев взял на себя управление мощнейшим заводским комплексом. В то время производственные площади «Электроприбора» составляли почти 150 000 квадратных метров, парк оборудования превышал 2000 станков, завод выпускал средства связи для военной и гражданской авиации, аппаратуру спутниковой радиосвязи, радиорелейные тропосферные станции… Николай Иванович Киселев с честью выдержал испытание на прочность и в 1984 году был официально назначен директором завода, встав в один ряд с легендарными директорами, составлявшими славу промышленного комплекса города Владимира.

В 1986 году Николай Иванович Киселев был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а на рубеже 1990-х годов возглавляемый им владимирский «Электроприбор» достиг максимальных объемов выпуска товарной продукции.

К этому времени трудовой коллектив предприятия насчитывал больше 11 тысяч человек, и у настоящего директора, проводившего на работе по 12-14 часов и почти не знавшего выходных и праздников, просто не было времени подумать о своем здоровье. Болезнь оказалась тяжелой и запущенной, по признанию врачей, после таких сложных операций восстановиться способен далеко не каждый. Но и это испытание Николай Иванович Киселев выдержал с честью. Вынужденно покинув завод, он сумел вернулся к активной жизни, разработал собственные оздоровительные методики и у врачей с тех пор ни разу не был. Характер.

У Николая Ивановича Киселева было много поводов для гордости. За большую семью и успешных сыновей, за родной завод и дружбу с людьми, которые уважали его не за должность и звания. О таких, как он, говорят: человек, сделавший себя сам. Талантом, упорством, волей и любовью к жизни.

На свое 80-летие, в одном из редких юбилейных интервью, отвечая на вопрос о прожитых годах, Николай Иванович Киселев сказал: «Это как раз та жизнь, которая была мне нужна». Его жизнь была большой и красивой, какой и должна быть жизнь настоящего человека.

Свои соболезнования родным и близким Николая Ивановича выражают:

А.К. Исаев, Г.В. Аникеев, И.Н. Игошин, А.С. Шохин, О.А. Деева, А.М. Русаковский, Ю.М. Федоров, В.А. Гарев, А.А. Максимов, О.В. Ерашова, С.В. Литвинкин, Д.В. Норихин, С.А. Сысуев, В.И. Бочкарев, Н.П. Маркин, С.В. Музыка, И.В. Аксенов, А.И. Аксенова, А.А. Карпилович, А.М. Саралидзе, Л.А. Романова, А.Н. Филинов, Н.В. Юдина, Н.В. Виноградов, В.В. Долгов, Е.А. Завьялов, И.В. Шамов, А.П. Рыбаков, М.А. Малахова, А.М. Синягин, В.Н. Паутов, А.К. Акимов, Г.А. Аугуст, В.Н. Белкин, С.Г. Бородин, В.А. Бородина, В.И. Бужин, Б.А. Герштейн, А.П. Гудков, В.В. Деменьков, Г.И. Денисов, В.И. Дмитриев, С.А. Жинкин, В.А. Егоров, Ю.Ф. Ежов, Ю.А. Замбин, Е.П. Ильюшкин, В.А. Кретинин, Ю.Ю. Козырев, М.М. Кроль, В.И. Куделькин, Ф.Н. Лавров, В.Б. Лонский, П.В. Маркелов, А.И. Митрофанов, В.А. Морозов, С.С. Мстоян, В.К. Мяков, В.Н. Никитенко, В.Н. Нутрецов, А.Я. Паевская, Е.А. Сироткин, О.В. Скопцов, А.П Сухарев, С.А. Терешин, В.П. Хигер, Ю.В. Чайковский, Н.М. Щелконогов

Прощание с Н.И. Киселевым состоится 28 марта с 10.00 до 12.00 в Городском Дворце культуры (г. Владимир, ул. Горького, 54).

ИСТОЧНИК KP.RU

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