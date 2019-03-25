Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» произведет корректировку платы за отопление за 2018 год

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в счетах-квитанциях за март жителям г. Владимира будет произведена корректировка платы за отопление по итогам 2018 года. Корректировка будет производиться в отношении многоквартирных домов, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии, а плата за услуги отопления начислялась равномерно в течение всего года, исходя из среднемесячного потребления за предыдущий отопительный период или утвержденного норматива.

Всего во Владимире корректировка будет произведена для 457 многоквартирных домов. Для 197 домов будет произведен перерасчет в сторону уменьшения платы на общую сумму 31,5 млн рублей. В счетах-квитанциях за март для жителей данных домов отдельной строкой будет указана сумма корректировки.

Для 260 домов будет выполнено доначисление на общую сумму 32 млн рублей. Для всех жителей, у которых рост платежа за услуги отопления вырастет более чем на 25% относительно аналогичной квитанции за март 2018 года, будет автоматически предоставлена рассрочка на 12 месяцев (согласно п.72 Постановления Правительства №354 от 06.05.2011 года за предоставленную рассрочку взимаются проценты в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации).

Для жителей, у которых рост размера корректировки будет менее 25%, «ЭнергосбыТ Плюс» предоставит рассрочку до 1 июля. В течение данного периода пени на сумму корректировки начисляться не будут. Предоставление рассрочки по оплате данного счета на более продолжительный период возможно на основании письменного заявления клиента, направленного до 1 мая 2019 года.

Для подачи заявления о предоставлении рассрочки клиентам необходимо обратиться в ближайший офис приема и обслуживания клиентов (адреса офисов в г. Владимир: ул. Мира, 61 а; ул. Юбилейная, д. 15; ул. Чайковского, д. 38 д; телефон: 37-71-54).

Размер корректировки зависит от объема тепловой энергии, потребленного многоквартирным домом в 2018 году. На фактический объем потребления тепловой энергии в доме влияют как температура окружающей среды, сложившаяся в 2018 году, так и особенности системы теплоснабжения дома, наличие и отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы. Подробный расчет размера корректировки по каждому дому будет предоставлен Управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам. Также данная информация будет доставлена вместе со счетами-квитанциями всем клиентам, которым будет выполнено доначисление.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание и своевременную оплату счетов.

Список домов, для которых будет проведена корректировка, доступен по ссылке.