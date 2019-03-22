2019-03-22T14:53:22+03:00
Общество

Во Владимирской области стартует акция «Весна – тают пени!»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «Весна – тают пени!». В рамках акции компания будет производить списание начисленных пени клиентам, которые погасят задолженность в период с 25 марта по 31 мая.

«На сегодняшний день наша компания обслуживает около 354 тысяч абонентов во Владимирской области. Хотелось бы отметить, что большинство из них является добросовестными плательщиками, которые точно и в срок оплачивают свои квитанции. В преддверии сезона отпусков мы призываем наших клиентов, имеющих задолженность, погасить ее, получив приятный бонус в виде списания начисленных пени», – рассказал директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

По состоянию на 1 марта 2019 года размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 374 млн рублей, а за тепловую достиг 652 млн рублей. При этом просроченная задолженность, то есть та, которая может быть взыскана в судебном порядке, составляет порядка 40% от общего объема.

Для своевременной оплаты счетов в случае длительного отпуска Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях сервиса «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. А для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки
Во Владимире отметили Международный день кукольника
Полицейские задержали под Владимиром распространительницу «паленых» сигарет
Форум "Территория смыслов" из Владимирской области переедет в Московскую
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
В Муроме может пройти турнир молодежных команд ПФЛ
На Владимирской ТЭЦ-2 идет плановый капитальный ремонт котлоагрегата №9
В Суздальском районе мужчина выращивал дома марихуану
Биоаналог одного из самых дорогостоящих препаратов в мире будет производиться во Владимирской области
Во Владимирской области стартовал флешмоб “Предрассудки - на свалку, отходы - в переработку!”
Владимирцы узнают "Легенды старой скрипки"
Во Владимире сбили женщину на переходе
Экс-глава ВСМЗ Игорь Конышев останется под домашним арестом
ВСМ через Владимирскую область построят к 2025 году
После пожаров 2010 года во Владимирской области восстановлено 80% сгоревшего леса
В Гусь-Хрустальном выделят 15 квартир молодым врачам
В Ковровском районе пропал без вести 45-летний мужчина
Владимирцам расскажут о туберкулезе
Тяжелоатлетка из Струнино стала серебряным призером первенства России
Во Владимире убирают должность главы города
Владимирская полиция прикрыла незаконную продажу сим-карт