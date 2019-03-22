Во Владимирской области стартует акция «Весна – тают пени!»

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «Весна – тают пени!». В рамках акции компания будет производить списание начисленных пени клиентам, которые погасят задолженность в период с 25 марта по 31 мая.

«На сегодняшний день наша компания обслуживает около 354 тысяч абонентов во Владимирской области. Хотелось бы отметить, что большинство из них является добросовестными плательщиками, которые точно и в срок оплачивают свои квитанции. В преддверии сезона отпусков мы призываем наших клиентов, имеющих задолженность, погасить ее, получив приятный бонус в виде списания начисленных пени», – рассказал директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

По состоянию на 1 марта 2019 года размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 374 млн рублей, а за тепловую достиг 652 млн рублей. При этом просроченная задолженность, то есть та, которая может быть взыскана в судебном порядке, составляет порядка 40% от общего объема.

Для своевременной оплаты счетов в случае длительного отпуска Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях сервиса «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. А для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.