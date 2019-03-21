"Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований"

Председатель Совета директоров компании Александр Казаков рассказывает о повестке предстоящего заседания Совета, внедрении современных инновационных систем накопления электроэнергии, цифровизации электросетевого комплекса и инвестиционной программе на 2019 год.

— Александр Иванович, в эту пятницу пройдет заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Какие актуальные вопросы деятельности Общества будут там обсуждаться?

— Ключевым вопросом заседания станет утверждение Бизнес-плана Общества на 2019 год и обсуждение прогнозных показателей на 2020-2023 годы. Бизнес-план-2019 сформирован с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития России. В качестве приоритетов мы определяем дальнейшее улучшение по ряду ключевых показателей деятельности Общества, что обусловлено, в том числе, хорошими результатами прошлого года.

Также напомню, что в 2019 году стартует полномасштабная реализация стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (в 2017 году МРСК Центра компании переданы полномочия единого исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья) в рамках соответствующей Концепции, утвержденной Советом директоров ГК «Россети». Совет директоров Общества также рассмотрит этот вопрос на заседании 22.03.2019 года.

— Как вы оцениваете результаты деятельности МРСК Центра по итогам 2018 года?

— Отмечу, что итоговая оценка деятельности компании в 2018 году будет дана на годовом собрании акционеров. Но уже сегодня можно сказать, что МРСК Центра прошла минувший год уверенно и завершила его с положительными результатами.

По итогам 2018 года выручка МРСК Центра по РСБУ составила 93,9 млрд рублей, при этом отпуск электроэнергии из сети составил 47 млрд кВт*ч. Введено в работу более 360 МВА трансформаторной мощности, и 3,6 тыс. км линий электропередачи. Объем финансирования инвестиционной программы составил 14,4 млрд. рублей. На техническое перевооружение и реконструкцию было направлено 9,3 млрд рублей, 5,1 млрд рублей – на строительство новых и расширение существующих объектов.

Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований, поэтому нам предстоит быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей. И все предпосылки для этого уже есть. Достаточно посмотреть, как в МРСК Центра в минувшем году под руководством генерального директора Игоря Маковского мощно стартовал процесс цифровизации электросетевого комплекса.

Планируется широкое внедрение и других самых передовых технологий и решений. В частности – современных инновационных систем накопления электроэнергии, обладающих уникальными физическо-химическими характеристиками, способными быстро аккумулировать и отдавать значительные объемы электроэнергии.

— Вы упомянули, что в прошлом году МРСК Центра начала подготовку к реализации Стратегии цифровой трансформации. Как вы оцениваете первые результаты этой работы?

— Запуск цифровой трансформации в 2018 году стал для МРСК Центра важным шагом. В феврале 2019 года Советом директоров без замечаний одобрена Инвестиционная программа Общества на 2020-2024 годы, где значительное место отведено мероприятиям цифровой трансформации. Определены этапы реализации Стратегии. В первую очередь это произойдет в выбранных для этого пилотных регионах, в число которых вошли Белгородская и Воронежская области. В других регионах деятельности Компании выбраны площадки для реализации проекта «Цифровой РЭС».

Трансформация обеспечит МРСК Центра современными технологическими решениями, применяя которые компания сможет достигнуть преимущества в темпах снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, содержание инфраструктуры и структуру управления технологическими процессами.

— Одними из важнейших направлений деятельности всех электросетевых компаний являются снижение издержек и сокращение потерь. Какие результаты достигнуты МРСК Центра в этой области?

— Начнем с того, что снижение потерь в 2012 году Советом директоров Общества было признано приоритетным направлением деятельности Общества. Совет директоров ежегодно рассматривает как утверждение/корректировку Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на соответствующий год, так и отчеты об исполнении данной Программы.

ПАО «МРСК Центра» проводится системная работа на этих направлениях, и уже на протяжении ряда лет здесь наблюдается устойчивая положительная динамика. Так, по итогам 2018 года уровень потерь электроэнергии в сетях компании составил 10,60%, что ниже аналогичных показателей 2018 года в сопоставимых условиях. Экономия в денежном измерении составила порядка 600 миллионов рублей.

Начиная с 2015 года, в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015, МРСК Центра ежегодно добивается снижения операционных расходов относительно уровня предыдущего года не менее чем на 2-3 %.

Совет директоров ежеквартально заслушивает Генерального директора Общества на заседаниях Совета директоров о достижении данного показателя.

При этом МРСК Центра не ограничивается общепринятыми методами, а ищет все новые возможности для решения этих задач.

— Вы упомянули, что Совет директоров МРСК Центра постоянно держит в поле зрения деятельность генерального директора компании. Недавно на одном из интернет-ресурсов прошла информация, что его работа на одном из последних заседаний была признана неудовлетворительной

— Данное утверждение лишено каких-либо оснований и не соответствует действительности. Игорь Маковский – инициативный, грамотный, компетентный и энергичный руководитель. Он стоял у истоков первых пилотных проектов цифровизации в электроэнергетике. Под его руководством и во многом благодаря его усилиям они были успешно реализованы в Калининградской области. Эффекты от них ощутимы уже сейчас. Мы приветствовали решение ГК «Россети» о его назначении генеральным директором МРСК Центра. И мы уверены, он сможет реализовать достижения, полученные в ходе работы в «Янтарьэнерго» на новом уровне, в гораздо больших масштабах. И готовы оказать ему в этом всяческую поддержку.

— МРСК Центра работает в 20 регионах страны. Как вы оцениваете вклад компании в их социально-экономическое развитие?

— Благодаря усилиям компании, в 2018 году были реализованы инфраструктурные проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и повышение инвестиционного потенциала регионов. В Валуйском районе Белгородской области МРСК Центра построила и ввела в эксплуатацию высокотехнологичную подстанцию 110/10 кВ «Ватутинская». По оснащению она является одной из самых современных в регионе.

Специалисты МРСК Центра выполнили комплексную реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Шеино» и подстанции 110/35/10 кВ «Вязьма-1», используя самое современное и инновационное оборудование. Многие из построенных и реконструированных энергообъектов имеют важное значение для социально-экономического развития регионов.

При этом сотрудничество с регионами развивается и в других направлениях. Приведу в пример проект «Светлая страна», который МРСК Центра, как управляющая организация МРСК Центра и Приволжья, реализует в Удмуртской Республике. В рамках этой программы энергетики обеспечат не только бесперебойное электроснабжение, но и освещение улиц городов и районных центров республики новыми уличными светильниками и декоративной подсветкой. В первую очередь речь идет о столице Удмуртии, Ижевске. Здесь запланированы большие объемы работ, которые планируется завершить к 12 июня, когда Ижевск отпразднует День города.

Необходимо сказать, что положительным образом на развитие регионов повлияет и цифровизация. Ведь она, кроме всего прочего, означает безаварийное электроснабжение, ограничение темпов роста тарифов, повышение доступности электросетевой инфраструктуры регионов и, как следствие – повышение их инвестиционной привлекательности для бизнеса.

— Какие ключевые задачи стоят перед компанией в текущем году и на трехлетний период?

— Главным стратегическим приоритетом для МРСК Центра было и остается дальнейшее повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. И флагманом здесь в обозримом будущем будет реализация мероприятий в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». В минувшем году компания создала хороший задел для успешного решения этой задачи. Создана детализированная матрица проекта цифровизации и сегодня уже идет ее практический этап. Уверен, что грамотное руководство, высокий профессионализм и интеллектуальный потенциал работников компании позволят реализовать все намеченные планы в полном объеме и на самом высоком качественном уровне.