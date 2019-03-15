2019-03-15T15:03:32+03:00
Общество

Арестованный за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» автомобиль выставлен на продажу

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..Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Судебные приставы провели оценку и выставили на продажу автомобиль жительницы областного центра, который был арестован в конце прошлого года в ходе рейда со специалистами Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Транспортное средство было арестовано за задолженность за электрическую и тепловую энергии, которая превышала 130 тыс. рублей. С момента ареста сумма долга снизилась, но не была погашена полностью, поэтому машина будет продана с торгов, а вырученные средства направлены на оплату потребленных энергоресурсов.

Совместные рейды приставов и специалистов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проводятся несколько раз в месяц и охватывают все районы города. Большинство должников знают о своей задолженности, но не предпринимают никаких действий, чтобы погасить ее. В ходе рейдов производится оценка материального положения должника, опись и арест его имущества, транспортных средств, вручаются уведомления о необходимости явки в службу судебных приставов.

До направления исков в суд Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит активную работу со своими клиентами: напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию путем личных звонков, направления предупреждений и СМС о наличии задолженности. В случае взыскания задолженности в судебном порядке, должникам, помимо стоимости потребленных коммунальных услуг, приходится оплачивать пени и госпошлину, в результате чего сумма долга значительно увеличивается. Именно поэтому в случае тяжелого материально положения необходимо обращаться в компанию с заявлением о предоставлении рассрочки и искать возможности для погашения долга.

Оплатить свои квитанции без комиссии клиенты могут в офисах «ЭнергосбыТ Плюс», через сервис «Личный кабинет», в ближайшем отделении «Сбербанка России», в терминалах и банкоматах «Сбербанка России». Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей. Также оплатить счета от «ЭнергосбыТ Плюс» можно в отделениях «Почты России» (размер комиссии уточняйте в ФГУП «Почта России»). Проверить наличие возбужденного в отношении вас исполнительного производства можно на сайте владимирских судебных приставов: www.r33.fssprus.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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