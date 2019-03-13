«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провел в феврале 14 рейдов

В феврале 2019 года судебные приставы и специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели 14 совместных рейдов по взысканию задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. Мероприятия проводились во всех муниципальных образованиях области, где работает энергосбытовая компания. В ходе рейдов специалисты посетили более 140 злостных должников. По итогам работы приставов и энергетиков была погашена задолженность в размере 110 тыс. рублей.

В феврале в отношении должников во Владимирской области было подано более 2900 исков с суммой требований 20 млн рублей. До направления документов в суд Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит активную работу со своими клиентами: напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию путем личных звонков, направления предупреждений и СМС о наличии задолженности. Клиенты включаются в список СМС-рассылки, если не оплачивают счета более двух месяцев.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться сервисом «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей. Проверить наличие возбужденного в отношении вас исполнительного производства можно на сайте владимирских судебных приставов: www.r33.fssprus.ru.