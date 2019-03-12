2019-03-12T14:47:07+03:00
Общество

Энергетики «Т Плюс» готовы к пропуску паводковых вод

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..Фото: "КП" Архив
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Энергетики Владимирского филиала «Т Плюс» разработали и провели ряд подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойной работы Владимирской ТЭЦ-2, котельных и тепловых сетей в период весеннего подъема воды. Согласно прогнозам вскрытие рек в регионе в этом году должно начаться во второй декаде апреля.

Для согласования планов действия в случаях возникновения чрезвычайной ситуации и для круглосуточного мониторинга уровня воды в реках Клязьма и Рпень налажена система взаимодействия с органами ГО и ЧС города, гидрометеорологическими службами и постами наблюдения. Помимо этого, организованы аварийные бригады, подготовлена техника, и сформирован необходимый запас материалов для проведения штатных и экстренных ремонтно-восстановительных работ.

На предприятии установлен порядок внеплановых проверок гидротехнических сооружений: градирен, подводящих каналов, дамб золоотвалов. Также усилен контроль за состоянием распределительных устройств, береговых насосных станций, теплотрасс и прочих коммуникаций с целью своевременного выявления и предотвращения аварийных ситуаций. В период паводка особое внимание будет уделяться уровню воды в реке Клязьма в районе береговых насосных станций, а также уровню воды в реке Рпень на входе и выходе из дюкера.

После окончания паводкового периода гидротехнические сооружения вновь будут обследованы, и, при необходимости, будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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