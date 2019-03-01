Видеоблогерша Поля из деревки сняла ролик про овцу Гузель Альбертовну

Популярная видеоблогерша Поля из деревки, которая за несколько месяцев набрала 1,5 миллиона подписчиков в Инстаграме, записала видео, на котором рассказала, что на самом деле весь ее проект - имитация. На самом деле девушка все снимает на юге Франции, а заснеженная российская деревня вокруг — декорации. Сосны - монтаж, все жители — настоящие французы. Обалдевшему местному мужику даже сказала: «Бонжур!»

Этим видео девушка ответила подписчикам, которые не верят, что Полина действительно живет в деревне и сама придумывает приколы для своих видео.

Полина родилась в Муроме, уехала учиться в Нижний Новгород, но вот уже третий год живет в деревне, название которой тщательно скрывает. Девушка завела Инстаграм и решила показать деревенскую жизнь: коров и коз, старые домики и колодцы, стога сена и местных жителей. Все это с приколами, которые вызывает смех у подписчиков. Сейчас практически каждое ее видео собирает минимум полтора миллиона просмотров - все из-за уникальности блога. Аудитория росла с каждым днем: за полгода от 300 тысяч ей удалось подняться до 1,5 миллиона. Как только к Поле пришла популярность, посыпались комментарии - мол, она все врет, живет вовсе не в деревне, мол, «непохожа она на деревенскую, выдумывает девчонка». В ответ на все это видеоблогерша и записала новое видео, где с юмором сказала, что живет она, как и догадывались подписчики, на юге Франции. Вокруг нее — одни декорации, даже снег — компьютерная графика. Каждый день она приходит в свой «офис» к старому колодцу и разрабатывает там видео. Показала она и своего «звукорежиссера», который задорно сыграл на баяне, сценариста, который выглянул из деревянной двери. И главное подставное лицо - овечка, к которой Полина обратилась: «Гузель Альбертовна, я вас раскрыла, идите в свой офис».

polyaizderevki Раскрываю карты, конечно же . Мой продакшн к услугам вашей фантазии . Показываю подводные камни и знакомлю с командой умов. Что тут добавить... За меня это сделает ваша собственная голова .) Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!(с) Всем пис. Добра, ума .

В комментариях присоединились ее фанаты, написавшие: «Мне нравится, когда Поля общается с барашками, особенно, когда они в роли подруг. Это так правдоподобно получается», «Гузель Альбертовна послушалась и ушла беспрекословно».

К слову, Полина доказывала, что она «трушная деревенская баба» еще пару недель назад, когда на шоу популярного блогера Амирана Сардарова подоила перед камерой козу.

Всем неверующим девушка отвечает: «Я и овцы не дураки! Нас не проведешь... Сплетни во благо правды и улучшения качества жизни народа. Надеюсь, что всем стало легче, после большой проделанной работы мною и овцами. Послесловие . Му, держись. Ты умнее».

«Поля из деревки» - деревенская блогерша, набравшая миллион подписчиков за несколько месяцев

В своих видео уроженка Мурома показывает все прелести деревенской жизни, сопровождая их искрометным юмором

В сети бешеным темпом набирает популярность очередная юная блогерша - «Полина из деревки». Если пару месяцев назад у нее было около 300 тысяч подписчиков в Instagram, то сейчас их уже перевалило за миллион. До сентября 2018 года ее видео редко собирали более 500 тысяч просмотров, популярность пришла к ней именно в конце года после того, как ее работы стали публиковать в других социальных сетях (продолжение)