Деревенская блогерша родом из Мурома набирает подписчиков быстрее чем Ольга Бузова
В сети бешеным темпом набирает популярность очередная юная блогерша. Если пару месяцев назад у нее было около 300 тысяч подписчиков, то сейчас их уже перевалило за миллион - даже Ольга Бузова набирает фолловеров с меньшей скоростью.
Практически каждое ее видео собирает минимум полтора миллиона просмотров. Такую популярность объясняет уникальность блога. В отличии от всем уже надоевших тревел, спорт, бьюти-блогов и пранкеров, в своих видео Полина показывает жизнь в деревне во всей красоте. Ко всему прочему, Полина еще и красивая, у нее классное чувство юмора, благодаря которому ей удается ежедневно с каменным лицом, наполненным сарказмом, высмеивать все происходящее вокруг.
“Я не хотела бы жить на Манхеттене, и только с козами я делюсь секретами. Всегда забываю вас спросить” - ну или с овцами.
Про “Полину из деревки” мало что известно. Лишь в одном из своих видео она промолвила, что родилась в Муроме, позднее уехала учиться в Нижний Новгород, но вот уже третий год живет в деревне. Какой - тоже не ясно, но судя по видео, где-то недалеко от Москвы.
В город Полина возвращаться не планирует, говорит, достали пранкеры, на деревне своих хватает.
Но в своей деревне тоже не тухнет - путешествует.
Не так давно к себе на шоу девушке пригласил известный блогер Амиран, около недели назад Полина из деревки съездила в Москву и снялась в очередном выпуске “Шоу без названия”, посмотреть который можно будет уже 30 января.