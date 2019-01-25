2019-01-27T15:32:57+03:00
Общество

Деревенская блогерша родом из Мурома набирает подписчиков быстрее чем Ольга Бузова

В своих видео Полина из деревки показывает все прелести деревенской жизни, сопровождая их искрометным юмором
Артем Бендрик
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В сети бешеным темпом набирает популярность очередная юная блогерша. Если пару месяцев назад у нее было около 300 тысяч подписчиков, то сейчас их уже перевалило за миллион - даже Ольга Бузова набирает фолловеров с меньшей скоростью.

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Практически каждое ее видео собирает минимум полтора миллиона просмотров. Такую популярность объясняет уникальность блога. В отличии от всем уже надоевших тревел, спорт, бьюти-блогов и пранкеров, в своих видео Полина показывает жизнь в деревне во всей красоте. Ко всему прочему, Полина еще и красивая, у нее классное чувство юмора, благодаря которому ей удается ежедневно с каменным лицом, наполненным сарказмом, высмеивать все происходящее вокруг.

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Жаль, что в моем тридевятом царстве нет кинотеатра! Возможно, я все-таки попаду на фильм #Аквамен (если Бодрикур починит свою Волгу). Но если не попаду, то сходи ты, потом поделишься впечатлениями о фильме Аквамен (Отметь своего Бодрикура с которым пойдёшь в кино) Я, по древнейшей традиции, расскажу всем нашим! Мужики подумают: Вот это диво-дивное!!! Неужто человек-рыба так силён? А местные женщины размечтаются : Хочу поменять дно повседневной жизни на морское дно с Акваменом!
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“Я не хотела бы жить на Манхеттене, и только с козами я делюсь секретами. Всегда забываю вас спросить” - ну или с овцами.

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Я и овцы не дураки! Нас не проведёшь ... Сплетни во благо правды и улучшения качества жизни народа. Надеюсь,что всем стало легче, после большой проделанной работы мною и овцами. Послесловие . Му,держись .Ты умнее.
148844 отметок «Нравится»1599 комментариевInstagram

Про “Полину из деревки” мало что известно. Лишь в одном из своих видео она промолвила, что родилась в Муроме, позднее уехала учиться в Нижний Новгород, но вот уже третий год живет в деревне. Какой - тоже не ясно, но судя по видео, где-то недалеко от Москвы.

В город Полина возвращаться не планирует, говорит, достали пранкеры, на деревне своих хватает.

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Я отвергаю все пранки. Особенно пранк бабы Кати. В целом пранк-индустрии я ставлю 0.
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Но в своей деревне тоже не тухнет - путешествует.

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Всего лишь предыстория к моим путешествиям в Новом Году. О Видео Вид: Видео Обыкновенное Род: Видео Семейство: #Несмешноевидео Отряд: #Видеопривет Класс: Снимала Млекопитающая Вы скажите мне, люди добрые , как ваши праздники проходят ? Мне ещё чуть-чуть и можно будет бегать на своих двух, а не расслабляться лёжа в санях . Всем сил,здоровья, любви.
198003 отметок «Нравится»1352 комментариевInstagram

Не так давно к себе на шоу девушке пригласил известный блогер Амиран, около недели назад Полина из деревки съездила в Москву и снялась в очередном выпуске “Шоу без названия”, посмотреть который можно будет уже 30 января.

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Да, это не свидание. Это беседа с благонадежным, благожелательным и благоразумным @amiran495 ! В его Шоу Без Названия я отвечу на многие вопросы , которые вас интересовали . Вся команда Шоу -спасибо вам! Мне было очень уютно, вы Биг Боссы и Биг Профи Смотрите Шоу Без Названия 30 января (следующая среда )! Всем Пис.
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