Энергетик Владимирского филиала «Т Плюс» подтвердила звание «Лучшей по профессии»

27 февраля прошли областные соревнования профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства». В этом году в конкурсе приняли участие 130 специалистов из 67 предприятий ЖКХ Владимирского региона. Компанию «Т Плюс» представляли сотрудники двух обособленных подразделений АО «Владимирские коммунальные системы»: «Теплосервис» и «Владимиргортеплосеть».

По итогам соревновательного дня «Лучшей по профессии» третий год подряд стала Татьяна Казанская, оператор котельной 5 разряда. Соревнования операторов проходили в два этапа. На теоретической части проверялись знания работы с теплотехническим оборудованием и правила очередности выполнения пусковых операций. На втором этапе на тренажере требовалось на скорость выполнить останов котельной. Помимо времени учитывалось количество допущенных ошибок.

– Все наши участники приложили максимум усилий, чтобы показать и подтвердить свое профессиональное мастерство, – рассказал директор Владимирского филиала Владимирский «Т Плюс» Дмитрий Федоров. – Несомненно, сказывались на результатах напряжение и волнение. К тому же, нельзя не отметить высочайшую конкуренцию среди мастеров-коммунальщиков, которая добавляла нервозности всем участникам соревнований.

Организаторами областного конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии среди работников организаций ЖКХ» традиционно выступили департамент ЖКХ и департамент образования администрации Владимирской области.