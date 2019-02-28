"Точмаш" продал территорию за Пекинкой под застройку

Владимирский завод "Точмаш", принадлежащий концерну "Росатом" (компания "ТВЭЛ"), продолжает продавать различное имущество в городе. Недавно предприятие решило продать свою основную промплощадку на улице Северной. Другой же актив - комплекс с поэтичным название "Дальние погребки" за Пекинкой у "Глобуса" - продан владимирской инвестиционной фирме ООО "Молл девелопмент". В ближайшее время стоит ожидать начала строительства на этой территории нового микрорайона.

Аукцион по продаже "Дальних погребков" проводился на понижение. ООО "Молл девелопмент" было единственным участником торгов и предложило за территории за Пекинкой 70 миллионов рублей. "Точмаш" такая сумма устроила, землю продали сразу без задатка и рассрочек. Отметим, что кадастровая стоимость участка - 300 миллионов рублей. Площадь - 386,1 квадратных метра.

История с попытками застроить территорию за федеральной трассой с обратной стороны "Глобуса" продолжается уже больше десяти лет. Главной проблемой для инвесторов, круживших вокруг земли, как раз и были склады "Точмаша", находившиеся в федеральной собственности. Остальные участки вокруг, судя по кадастровой карте города, сельскохозяйственного назначения, но находящиеся в частной собственности. Вероятно, застройщик выкупит и их. Кроме того, один из участков ближе к дороге уже предназначен под строительство торгово-развлекательного центра.

Существует и проект застройки микрорайона, его представили на традиционной осенней выставке работ владимирских архитекторов. Судя по рендерам, за Пекинкой появится микрорайон средней плотности населения из семи разноцветных башенок-многоэтажек. В планах инвестора построить детский сад, спортивную площадку и два торговых центра.