2019-02-26T16:38:19+03:00
Общество

Владимирский "Точмаш" продает свою территорию на улице Северной

Скорее всего, там построят новый жилой микрорайон
Сергей МОРКОВКИН
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Заводоуправление "Точмаш"Заводоуправление "Точмаш"Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский завод "Точмаш", принадлежащий концерну "Росатом" (компания "ТВЭЛ") выставил на торги земли и здания на улице Северной - основной капитал завода, его главную площадку. Начальная цена комплекса: 1,8 миллиарда рублей. Но платить все стразу покупателю не придется, размер задатка - 94 миллиона рублей.

В документации указан 91 лот. Первые десять из них - земельные участки разной величины и кадастровой стоимости. Судя по кадастровой карте города, все одни находятся на территории завода. Далее покупателю предлагаются различные промышленные корпуса, склады, градирни, станции водоочистки, железнодорожные пути и даже бетонный забор и сторожевая вышка. Кроме невидимых глазу простого владимирцев промышленных корпусов, продаются два административных здания со стороны восточной проходной. Никаких ограничений по участию потенциальных покупателей не указано.

Проходная "Точмаш" Фото: Сергей МОРКОВКИН

Проходная "Точмаш"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Торги будут проводится на повышение. Размер шага аукциона внушительный: 94 миллиона рублей.

Отметим, что как таковая промышленная площадка завода "Точмаш" во Владимире не работает уже почти год. Ранее завод производил центрифуги для обогащения урана, но в начале 2018 года "Росатом" решил, что выгоднее перевести производство в Ковров. С тех пор "Точмаш" с более чем 85-летней историей пустует, попытки прошлого руководства Владимирской области спасти производство в переговорах с владельцем не увенчались успехом.

Изначально руководство компании "ТВЭЛ" концерна "Росатом" предполагало сделать на территории завода индустриальный парк по аналогии с попыткой реставрации производства "Автоприбора", предпринятой четыре года назад и с треском провалившейся. Продавать завод под жилую застройку владельцы не собирались. Однако, по информации "КП-Владимир", желающие приобрести огромный кусок земли бывшего завода строители очень даже есть. В частности, промплощадку хотела бы купить крупная московская строительная фирма. В этом случае, район "Точмаша" вполне может стать жилым.

Бетонный забор промплощадки. Его тоже продают Фото: Сергей МОРКОВКИН

Бетонный забор промплощадки. Его тоже продаютФото: Сергей МОРКОВКИН

Кроме того, остро стоит вопрос о строительстве дороги-дублера улицы Добросельской, которая пройдет в непосредственной близости от нынешних заводских корпусов. А это значит, что у района появится серьёзная транспортная инфраструктура. Но все эти разговоры пока не более, чем планы.

Устроит ли предложенная цена потенциального инвестора, станет известно 22 марта, когда будет разыгран аукцион. Отметим, что "Росатом" продает и имущество за Пекинкой, на которое давно положили глаз крупные владимирские бизнесмены. Там предполагается построить жилой комплекс средней плотности с большим торгово-развлекательным центром.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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