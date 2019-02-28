2019-02-28T15:49:22+03:00
Общество

«ЭнергосбыТ Плюс» определил лучшие управляющие компании Владимирской области

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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса «Лучшая Управляющая Компания 2018» («Л.У.К.-2018»). По итогам конкурса определены двадцать управляющих компаний и ТСЖ, которые показали наилучший результат. Совокупно этими организациями была погашена задолженность за потребленные энергоресурсы на 51,3 млн рублей.

Также были определены шесть компаний, которые показали отрицательную динамику и нарастили просроченную задолженность за время конкурса на треть до 13,8 млн рублей. Такие организации отмечены специальным антипризом конкурса «Горе Л.У.К.овое-2018». Общая же задолженность управляющих компаний и ТСЖ пред Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» по состоянию на 1 февраля составляет 226 млн рублей.

Главной задачей акции являлось определение и поощрение управляющих организаций, которые исправно оплачивают потребленные энергоресурсы, активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности. В конкурсе приняли участие все УК, ТСЖ и ЖСК, являющиеся клиентами Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, на первом этапе конкурсной комиссией был определен рейтинг управляющих компаний по состоянию на 1 октября 2018 года. При определении показателей в расчет были взяты данные по динамике дебиторской задолженности каждой УК начиная с начала года и до 1 октября. Лучшими были признаны те управляющие компании и ТСЖ, которые до конца 2018 года смогли показать наибольшую динамику роста рейтинга.

Победители конкурса получат от «ЭнергосбыТ Плюс» сертификаты на энергоаудит любого многоквартирного дома, находящегося у них на обслуживании. Результатом обследования станет заключение, в котором будут предложены мероприятия по повышению энергоэффективности конкретного дома. Церемония награждения лауреатов конкурса состоится во Владимире 6 марта.

Узнать рейтинг своей управляющей компании или ТСЖ может каждый житель на территории присутствия Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» – это десять муниципальных образований нашей области. На сайте компании размещен итоговый рейтинг конкурса «Л.У.К.-2018».

Победители конкурса «Л.У.К.-2018»

В номинации «Управляющие компании»

ООО «ЖРП Заклязьменский (г. Владимир)

ООО «МУПЖРЭП» (г. Владимир)

МУП города Владимира «Городская управляющая компания»

ООО «Управляющая компания Люкс» (г. Владимир)

ООО «Управляющая организация» (г. Гусь-Хрустальный)

ООО «МКД-Сервис» (г. Гусь-Хрустальный)

ООО «Управдом» (г. Камешково)

ООО «УО «РМД» (г. Ковров)

ООО «Управляющая компания в Жилищно-коммунальном хозяйстве города Кольчугино»

ООО ФПК «ЭНЕРГОИНВЕСТ» (г. Судогда)

В номинации «ТСЖ/ЖСК/ТСН»

ТСЖ «Моё Жилье» (г. Владимир)

ТСЖ «Строитель-2» (г. Владимир)

ТСЖ № 162 (г. Владимир)

ТСН «Октябрь 74» (г. Гусь-Хрустальный)

ТСЖ «Ногина-18» (г. Камешково)

ТСЖ «Калинина д.66» (г. Киржач)

ЖСК 28 (г. Ковров)

ЖСК №20 (г. Кольчугино)

ТСН «Усад» (г. Петушки)

ТСЖ № 4 (г. Судогда)

Лауреаты антипремии «Горе Л.У.К.овое-2018»

АНО «Содействие и развитие» (г. Владимир)

ООО «Содружество» (г. Владимир)

ООО «Слово и Дело» (г. Владимир)

ООО «МП «Альтернатива» (г. Камешково)

ТСЖ-78 (г. Владимир)

ТСЖ «Светлана» (г. Владимир)

ИСТОЧНИК KP.RU

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