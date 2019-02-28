«ЭнергосбыТ Плюс» определил лучшие управляющие компании Владимирской области
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса «Лучшая Управляющая Компания 2018» («Л.У.К.-2018»). По итогам конкурса определены двадцать управляющих компаний и ТСЖ, которые показали наилучший результат. Совокупно этими организациями была погашена задолженность за потребленные энергоресурсы на 51,3 млн рублей.
Также были определены шесть компаний, которые показали отрицательную динамику и нарастили просроченную задолженность за время конкурса на треть до 13,8 млн рублей. Такие организации отмечены специальным антипризом конкурса «Горе Л.У.К.овое-2018». Общая же задолженность управляющих компаний и ТСЖ пред Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» по состоянию на 1 февраля составляет 226 млн рублей.
Главной задачей акции являлось определение и поощрение управляющих организаций, которые исправно оплачивают потребленные энергоресурсы, активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности. В конкурсе приняли участие все УК, ТСЖ и ЖСК, являющиеся клиентами Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, на первом этапе конкурсной комиссией был определен рейтинг управляющих компаний по состоянию на 1 октября 2018 года. При определении показателей в расчет были взяты данные по динамике дебиторской задолженности каждой УК начиная с начала года и до 1 октября. Лучшими были признаны те управляющие компании и ТСЖ, которые до конца 2018 года смогли показать наибольшую динамику роста рейтинга.
Победители конкурса получат от «ЭнергосбыТ Плюс» сертификаты на энергоаудит любого многоквартирного дома, находящегося у них на обслуживании. Результатом обследования станет заключение, в котором будут предложены мероприятия по повышению энергоэффективности конкретного дома. Церемония награждения лауреатов конкурса состоится во Владимире 6 марта.
Узнать рейтинг своей управляющей компании или ТСЖ может каждый житель на территории присутствия Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» – это десять муниципальных образований нашей области. На сайте компании размещен итоговый рейтинг конкурса «Л.У.К.-2018».
Победители конкурса «Л.У.К.-2018»
В номинации «Управляющие компании»
ООО «ЖРП Заклязьменский (г. Владимир)
ООО «МУПЖРЭП» (г. Владимир)
МУП города Владимира «Городская управляющая компания»
ООО «Управляющая компания Люкс» (г. Владимир)
ООО «Управляющая организация» (г. Гусь-Хрустальный)
ООО «МКД-Сервис» (г. Гусь-Хрустальный)
ООО «Управдом» (г. Камешково)
ООО «УО «РМД» (г. Ковров)
ООО «Управляющая компания в Жилищно-коммунальном хозяйстве города Кольчугино»
ООО ФПК «ЭНЕРГОИНВЕСТ» (г. Судогда)
В номинации «ТСЖ/ЖСК/ТСН»
ТСЖ «Моё Жилье» (г. Владимир)
ТСЖ «Строитель-2» (г. Владимир)
ТСЖ № 162 (г. Владимир)
ТСН «Октябрь 74» (г. Гусь-Хрустальный)
ТСЖ «Ногина-18» (г. Камешково)
ТСЖ «Калинина д.66» (г. Киржач)
ЖСК 28 (г. Ковров)
ЖСК №20 (г. Кольчугино)
ТСН «Усад» (г. Петушки)
ТСЖ № 4 (г. Судогда)
Лауреаты антипремии «Горе Л.У.К.овое-2018»
АНО «Содействие и развитие» (г. Владимир)
ООО «Содружество» (г. Владимир)
ООО «Слово и Дело» (г. Владимир)
ООО «МП «Альтернатива» (г. Камешково)
ТСЖ-78 (г. Владимир)
ТСЖ «Светлана» (г. Владимир)
ИСТОЧНИК KP.RU