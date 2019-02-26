2019-02-26T15:24:29+03:00
Общество

«ЭнергосбыТ Плюс» СМС-рассылкой напомнил собственникам о долгах

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает напоминать «забывчивым» клиентам о долгах за потребляемые энергоресурсы, используя систему СМС-рассылок. В феврале сообщение о необходимости оплаты своих счетов получили более 36 тысяч жителей Владимирской области, которые задолжали 241,6 млн рублей. Суммарная задолженность за энергоресурсы физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 февраля 2019 года составляет более 1 млрд рублей.

Список тех, кто получил СМС в феврале формировался, исходя из наличия задолженности сроком образования от двух месяцев и более. Текст сообщения выглядит следующим образом: «Задолженность за ЖКУ 4372.11р.Тел. 8(4922)37-71-54, 8(800)100-75-30». «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о штрафных санкциях в виде начисления пени за долги и просрочку оплаты за энергоресурсы. Так, с 31-го по 90-й день просрочки долга штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91 дня просрочки задолженности размер пени составит 1/130 ставки рефинансирования от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа.

Помимо СМС-оповещения Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» использует все доступные инструменты по работе с должниками, предусмотренные законодательством. Отметим, что ограничительные меры остаются одним из самых действенных способов воздействия на должников. После получения уведомления о возможном ограничении энергоснабжения довольно часто клиенты гасят задолженность либо обращаются за предоставлением рассрочки. Также «ЭнергосбыТ Плюс» ведет активную исковую работу и плотно взаимодействует с Управлением федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

Владимирский филиал напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности и составлен план-график ее погашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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