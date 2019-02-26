Во Владимире бездомные собаки насмерть загрызли 25-летнего парня

Около 8 утра 26 февраля житель Доброго, выезжая из гаража в комплексе «Восток-2», заметил молодого человека, лежащего на снегу в луже крови. Лицо, руки и ноги его были в рваных ранах. Мужчина вызвал «скорую помощь», примчался реанимобиль, врачи сразу же начали оказывать пострадавшему экстренную помощь. Но парень умер, его даже не успели довезти до больницы.

По предварительной информации от Следкома, смерть молодого человека наступила от переохлаждения и множественных укусов собак.

- Пока личность погибшего не установлена. На вид мужчине 23-25 лет. Был найден на окраине Владимира, на территории ГСК «Восток-2». Переохлаждение было первичным признаком, только потом уже его покусали. В машину «скорой» мужчину поместили живым, но из-за полученных ран жизнь спасти не удалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Владимирской области Ирина Минина. - В настоящее время на месте происшествия работают следователь СК России и сотрудники полиции.

О произошедшем Следственный комитет проинформировал администрацию города Владимира, потребовав немедленно принять меры против агрессивных бездомных животных.

- Микрорайон Доброе всегда отличался большим количеством безнадзорных собак, которые нападают на людей. И в данном случае на погибшего мужчину напали именно бездомные животные. Поэтому администрация должна решить эту проблему, принять меры по отлову, - сказала Ирина Минина.

В мэрии Владимира ответили, что их сотрудники выезжали на место сразу после того, как узнали о случившемся. А вообще во всем виноват председатель ГСК.

- Предварительно могу сказать, что председатель ГСК «Восток-2», который прекрасно знает ситуацию в своем гаражном кооперативе, причем, знает и о «собачьих свадьбах», называет все это «домыслами и слухами» и говорит, что у них этого не было. Он достаточно эмоционально комментирует все это со своей стороны, - говорил официальный представить администрации города Владимира Александр Карпилович. - В ближайшее время всех собак отловит компания «Амест», с которой администрация заключила договор по результатам открытого конкурса. Эта компания выезжает на места, где «квартируют» собаки, по заявкам жителей. Опять же, от владельцев гаражей «Восток-2» заявок в «Амест» не поступало.

Владельцы гаражей заявок, может, и не подавали. Но вообще проблеме с бродячими собаками именно в районе улицы Добросельская не один месяц. В последний раз шум поднимался в середине января, когда после новогодних каникул агрессивная стая нападала на жителей Доброго. Тогда об этом писало каждое владимирское СМИ, включая «КП»-Владимир». И жалобы от жителей сыпались ежедневно.

Никто не отреагировал, и нападения продолжались. На днях пострадала женщина, она сейчас в реанимации. А в травмопункт были десятки обращений.

Кстати, даже если всех собак отловят, проблемы это не решит. После стерилизации их выпустят обратно в тот же район, и бродячие стаи никуда не денутся.

КОНКРЕТНО

Заявки на отлов бездомных животных принимает ООО «Амест» по телефону 8(4922) 46-42-40, а также управление ЖКХ города Владимира 8(4922) 33-27-77.