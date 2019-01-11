«Собаки озверело прыгали на машину и кусали шины»

Шокирующий случай произошел во Владимире в микрорайоне Доброе. Владимирец после работы поехал ставить машину в гараж в конце улицы Добросельской. На въезде к боксам путь автомобилисту перекрыла свора бродячих собак. Животные были агрессивно настроены.

- Я такого никогда не видел. Порядка пятнадцати собак разъяренно лаяли и кидались на машину, от злости грызли шины автомобиля. Выходить из салона даже в голову не пришло. Это было бы самоубийством. Еле-еле развернулся и постарался побыстрее покинуть этот участок. Собаки еще долго преследовали автомобиль, - рассказал Алексей и добавил, что в последнее время часто видел стаи бродячих животных и не только около гаражей, но и около жилых домов.

- С наступлением сумерек они выходят и ищут себе пропитание. В это время люди идут с работы домой, страшно представить, что может случиться, если встретиться с ними один на один, а не сидя в машине. Моя знакомая с некоторых пор носит с собой баллончик, купленный в магазине. Он предназначен для отпугивания собак. Думаю, что и себе такой куплю.

Владимирец сообщил об агрессивно настроенных собаках в управление ЖКХ. С ним связались сотрудники компании ООО «Амест», которая занимается отлово бродячих животных, чтобы уточнить место происшествия.

- Они позвонили и сказали, что выезжали на место, но собак там не нашли, я сказал, что надо выезжать не днем, а ночью. Не знаю, чем дело закончилось.

Видимо, не только Алексей столкнулся со звериной жестокостью. 10 января в соцсетях опубликовали объявление с просьбой откликнуться других очевидцев.

«Стая бродячих собак около 7-10 штук уже пару месяцев терроризирует прохожих и жителей домов по ул. Добросельская (ост. «Театр «Разгуляй»). Кто сталкивался с такой ситуацией и успешно решил её, помогите советом! Не раз наблюдала, как люди от них отбивались сумками или убегали с тротуара ул. Добросельская в подъезды ближайших домов, а водители нарезали круги по дворам, чтобы оторваться от стаи и иметь возможность быстро выйти и припарковать машину».

Автор публикации пишет о том, что намерена «организовать их отлов и депортацию в приют/усыпление».

Ситуацию прокомментировала пресс-служба администрации г. Владимира.

- На место уже выехали специалисты ООО «Амест», они будут доскональнально отрабатывать все возможные места, где могут находиться бродячие собаки. С этой компанией на январь заключен временный договор оказания услуг в связи с тем, что предыдущий контракт закончился, новый аукцион состоится 14 января. Телефон компании пока не отвечает, поэтому до момента проведения аукциона просим жителей города по поводу отлова безнадзорных животных обращаться по телефону Управления жилищно-коммунального хозяйства 33-27- 77, - прокомментировала Екатерина Алексеенко, консультант Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.

С намерением некоторых горожан усыпить озверевших собак согласна и жительница Загородного парка, 70-летняя Анна Максименкова. Четверть века она подкармливает брошеных кошек и собак, жалеет их, но считает негуманным просто ставить прививки, бирковать и выпускать животных на волю.

- Они голодные бегают, конечно, ожесточаются. Я кормлю их долгие годы, но у меня сердце кровью обливается смотреть на это все. Надо решать проблему до конца! Не просто отлавливать их, лечить и выпускать на волю, необходимо решить вопрос с питанием. Посмотрите, из сетевых магазинов сотнями килограммов выбрасывают просроченные продукты питания. Почему бы их не отдать бродячим животным? Это предложение, может быть, не совсем хорошее, но что-то надо решать. А если не делать этого, так лучше их усыпить! Так будет гуманнее. И это говорю я, человек, который спас не один десяток собак от голода за свою жизнь, - считает Анна Максименкова.

КОНКРЕТНО

В прошлом году за отлов, подбор и улитизацию трупов бездомных животных компания «Амест» получила от администрации города Владимира 6 млн 186 тысяч 200 рублей. Сумма временного договора с ООО «Амест» на январь 2019 года составляет 98 тысяч 146 рублей 57 копеек.

В 2018 году, по данным отчетов, в городе было отловлено 601 безнадзорное животное (кошки и собаки). В приют временного содержания было сдано 560 особей. Утилизировано 298 трупов погибших животных.