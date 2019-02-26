2019-02-26T09:58:26+03:00
Общество

Во Владимире появился автобус для детей

Кондуктор, работающая на 23 маршруте, переделала салон под интересы малышни
Артем Бендрик
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В автобусе есть специальное место для детейВ автобусе есть специальное место для детейФото: Артем Бендрик
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В последнее время общественный транспорт во Владимире стал едва ли не самой обсуждаемой темой, но сам транспорт — это лишь одна сторона медали. Куда больше в последнее время люди стали говорить о работе персонала - водителях и кондукторах. Одни, по словам горожан, гоняют, другие грубят и неправильно сдают сдачу, в общем, претензий — куча.

«Место для детей — не занимать!»

Но кондукторы тоже бывают добрыми, более того, они любят свою работу, детей и игрушки. Например, Ирина Копытова, работает кондуктором в 23-м автобусе, попасть в который для ребенка — настоящее счастье. Около месяца назад Ирина со сменщицей подумали, а почему бы не обустроить салон под детей, тем более, что они довольно часто садятся в этот автобус. С каждым днем большая бездушная машина становилась все больше похожа на детскую комнату: на потолке стали появляться игрушки, на приборной панели водителя расположился плюшевый удав, а на месте кондуктора строгая надпись: «Место для детей — не занимать!».

- Мы со сменщицей придумали все это вместе, реализовывали тоже. Наш маршрут лежит через много садиков, школ и ДТЮ. То есть детей на нашем маршруте много. Малыши очень часто уставшие, грустные, а дорога в автобусе — не самое веселое занятие, вот и решили мы как-то разнообразить их поездки в нашем автобусе, - рассказывает Ирина.

Место для детей просьба не занимать Фото: Артем Бендрик

Место для детей просьба не заниматьФото: Артем Бендрик

Вишенкой на торте стало то самое место для детей. Рядом с сиденьем есть небольшой столик, на котором теперь лежит целая стопка детских раскрасок, разноцветные фломастеры и карандаши. Идея всем настолько понравилась, что иногда ребятню приходится разнимать.

- Все в восторге, тут постоянно кто-то сидит. В среднем по 15 человек за день тут что-то раскрашивают. Я уже привыкла работать на ногах, мне это место не так уж и нужно. А вот дети порой даже готовы драться за то, кто сядет и будет рисовать. Родители нас хвалят. Многие даже помогают, приносят игрушки, карандаши, все вместе стараемся, - говорит кондуктор.

«Я — лицо компании»

Ирина — сама молодая, добрая, улыбчивая мама. Всю свою жизнь она занималась воспитанием ребенка. По ее словам, дети приносят ей радость. А она в свою очередь пытается приносить радость им:

- Большую часть времени уходило и уходит на воспитание сына. Сейчас ему 13. Сколько себя помню, работала здесь, в ООО «Поатис». До декрета также была кондуктором на автобусах № 18 и 23. Потом вернулась на тоже место. Знаю, что нужно детям, как их порадовать. Бывает даже конфетки даю, если ребенку совсем грустно или он плачет.

Передняя часть автобуса, в которой как раз и висят все игрушки на потолке, предназначена для грудничков, которые еще передвигаются в коляске. По словам Ирины, было немало случаев, когда ребенок плакал, кричал, а как только коляску ставили под игрушками, ребенок замирал, смотрел на них и засыпал через несколько минут.

В салоне висят игрушки для малышей Фото: Артем Бендрик

В салоне висят игрушки для малышейФото: Артем Бендрик

- Нам еще много лет назад сказали: «вы — лицо компании». Вот я и стараюсь показывать свое лицо с самой лучшей стороны. Несмотря на это, находятся и те, кому все это не нравится. Устроили тут, дескать, из автобуса непонятно что. Кто-то ругается, что мест не хватает, хочется сесть на место, а там дети постоянно… Всякие бывают, чего уж тут говорить, - сказала Ирина Копытова.

К слову, это не единственный автобус компании ООО «Поатис», в котором есть игрушки. В некоторых других машинах ими тоже завешан потолок, даже не смотря на недоброжелателей, Ирина и ее напарницы все равно будут продолжать заниматься своим делом, а пассажиры — радоваться и помогать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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