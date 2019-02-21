2019-02-21T16:19:21+03:00
Общество

Энергетики напоминают о правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В целях предупреждения возникновения несчастных случаев энергетики «Т Плюс» напоминают населению, особенно детям и подросткам, об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. В отопительный период, когда поддерживается высокая температура теплоносителя, любая невнимательность и неосторожность может привести к трагическим последствиям.

Мы обращаемся к водителям автомобилей с просьбой избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы. В связи повышением температуры воздуха и таянием снега, просьба водителей транспорта быть внимательными при проезде рядом с наружными трубопроводами, особенно на придомовых территориях.

Специалисты компании также призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей. И самим взрослым также не нужно забывать правила элементарной безопасности вблизи объектов коммунального хозяйства.

Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!

Чтобы избежать несчастных случаев, а также повреждения автомобилей и другого имущества, достаточно соблюдать простые правила:

Правило 1

В случае обнаружения выхода на поверхность горячей воды сообщите специалистам аварийных служб о месте дефекта. Не пытайтесь подходить близко к месту вытекания воды или выхода пара. Категорически запрещается проезжать на автомобилях через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам. Кроме того, необходимо исключить доступ детей на прилегающую к месту разлива территорию.

Правило 2

Помните, что асфальт представляет собой тонкую корку, которая может держаться только под напором поступающей воды. Ступив на такой асфальт, вы рискуете провалиться в кипяток.

Правило 3

Запрещено при вытекании горячей воды ходить вдоль дорог по обочине, особенно в районе колодцев ливневой канализации, так как при сливе горячей воды с проезжей части возможен размыв грунта в районе колодца и обрушение поребрика.

Правило 4

При разливе горячей воды по поверхности, особенно в холодное время, выделяется большое количество пара, в результате видимость снижается. Такие участки рекомендуется обойти.

Контакты:

Аварийно-диспетчерская служба АО «Владимирские коммунальные системы»: (4922) 53-22-20 (круглосуточно).

Телефон оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы: по городской телефонной сети - 05 или 53-11-48, при наборе с мобильного телефона 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Новости 24
На Оке поймали браконьера, ловившего рыбу сетями
В 2018 году на школьные учебники во Владимирской области было потрачено 173 миллиона рублей
На прилавки владимирских магазинов могло попасть фальсифицированное сливочное масло
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Владимирская научная библиотека оцифровала единственное прижизненное издание Алексея Фатьянова
Спасатели приглашают владимирцев поучаствовать в праздничном флешмобе
«Ростелеком» и благотворительный фонд «Почет» начинают обучение ветеранов РЖД компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета»
Владимирский областной суд отклонил апелляцию по делу Хвостова
Во Владимире резко похолодает и придет сильный ветер с метелью
ФСБ нашло автора сообщений о минировании владимирской гимназии № 23
В Вязниках женщине, больной диабетом, инсулин пришлось добывать через суд
Ковровчанина сбили на пешеходном переходе
В администрации Владимирской области новые назначения
Уважаемые жители г. Владимира! На следующую информацию просим обратить особое внимание.
Бывшую вязниковскую чиновницу признали виновной в смерти подростка в обломках заброшенного здания
Два борца представят Владимирскую область на первенстве России по спорту глухих
Во Владимире пройдет межнациональный турнир по нардам
Владимирская капелла мальчиков покорила северную столицу
Во Владимирской области ликвидировали 1000 свалок
44-летний житель Владимирской области встретился с несовершеннолетней, сделал ее интимные фото и выложил в сеть
Во владимирских "Палатах" пройдет урок мужества
Ремонт в здании представительства Владимирской области в Москве проводиться не будет
Владимирцев приглашают послушать стихи про февраль
70 тысяч жителей Владимирской области оформили пенсию в интернете
В Киржачском районе откроют памятник Виталию Чуркину
Владимирские боччисты завоевали три медали на соревнованиях в Нижнем Новгороде
Владимирская мэрия до сих пор не разработала реестр парковок
Кокровчанин ограбил девушку, которую провожал от бара до дома
Владимирца осудили за распространение порнографии с малолетними