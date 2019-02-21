Энергетики напоминают о правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства
В целях предупреждения возникновения несчастных случаев энергетики «Т Плюс» напоминают населению, особенно детям и подросткам, об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. В отопительный период, когда поддерживается высокая температура теплоносителя, любая невнимательность и неосторожность может привести к трагическим последствиям.
Мы обращаемся к водителям автомобилей с просьбой избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы. В связи повышением температуры воздуха и таянием снега, просьба водителей транспорта быть внимательными при проезде рядом с наружными трубопроводами, особенно на придомовых территориях.
Специалисты компании также призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей. И самим взрослым также не нужно забывать правила элементарной безопасности вблизи объектов коммунального хозяйства.
Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!
Чтобы избежать несчастных случаев, а также повреждения автомобилей и другого имущества, достаточно соблюдать простые правила:
Правило 1
В случае обнаружения выхода на поверхность горячей воды сообщите специалистам аварийных служб о месте дефекта. Не пытайтесь подходить близко к месту вытекания воды или выхода пара. Категорически запрещается проезжать на автомобилях через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам. Кроме того, необходимо исключить доступ детей на прилегающую к месту разлива территорию.
Правило 2
Помните, что асфальт представляет собой тонкую корку, которая может держаться только под напором поступающей воды. Ступив на такой асфальт, вы рискуете провалиться в кипяток.
Правило 3
Запрещено при вытекании горячей воды ходить вдоль дорог по обочине, особенно в районе колодцев ливневой канализации, так как при сливе горячей воды с проезжей части возможен размыв грунта в районе колодца и обрушение поребрика.
Правило 4
При разливе горячей воды по поверхности, особенно в холодное время, выделяется большое количество пара, в результате видимость снижается. Такие участки рекомендуется обойти.
Контакты:
Аварийно-диспетчерская служба АО «Владимирские коммунальные системы»: (4922) 53-22-20 (круглосуточно).
Телефон оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы: по городской телефонной сети - 05 или 53-11-48, при наборе с мобильного телефона 112.
ИСТОЧНИК KP.RU