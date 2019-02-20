2019-02-20T11:11:51+03:00
Общество

Энергетики готовятся к паводку

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Автопарк компании пополнил снегоболотоход "Tinger Track", который уже прошел испытание владимирскими лесами.Автопарк компании пополнил снегоболотоход "Tinger Track", который уже прошел испытание владимирскими лесами.
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Нынешняя зима выдалась богатой на осадки. Такого снегопада, буквально как в песне группы «Пламя», давно не знали здешние места. Предвидя резкое таяние снега, в АО «ОРЭС-Владимирская область» было решено уже сейчас начать подготовку к «высокой воде».

Новая техника в деле

В прошлом году в рамках инвестпрограммы энергетики АО «ОРЭС-Владимирская область» приобрели новую специализированную технику. Кроме хорошо знакомых автовышек и бурильных установок, автопарк компании пополнила новинка – снегоболотоход «Tinger Track».

Снегоболотоход "Tinger Track"

Снегоболотоход "Tinger Track"

- Зима 2017/18 годов показала, что подобная техника жизненно необходима компании, - говорит главный управляющий директор Николай Голенкевич. – В прошлом году, в феврале, область за несколько дней завалило снегом настолько, что в некоторые отдаленные районы было просто физически не добраться. Проанализировав ситуацию, мы решили приобрести технику, которая способна преодолевать практически любые преграды, доставлять оборудование и специалистов для выполнения восстановительных мероприятий на сетях.

…Погрузка и разгрузка «Tinger» происходит с учетом соблюдения всех норм безопасности и занимает около двух часов. С базы АО «ОРЭС-Владимирская область» его при необходимости можно доставить в любую точку области за несколько часов. Сегодня такая необходимость есть. У новинки через несколько часов боевое крещение в Киржачском районе. Воздушная линия электропередачи протяженностью 12 км в районе поселка Красный Угол требует осмотра. Собираясь в дорогу, энергетики шутят: «Вот и посмотрим, станет ли Красный Угол для Тингера медвежьим».

Как в танке

- Вот на чем надо ездить, Иваныч, - с интересом и легкой завистью осматривая новинку, переговариваются электромонтеры Киржачского РЭС. – Такую бы технику - да в наш гараж, а то мы линии-то все по старинке осматриваем – на лыжах. Под ЛЭП снега море, как пить дать не пройдет там техника, - выносят свой вердикт электромонтеры.

Прогрев двигатель до рабочей температуры, грузимся в кузов. Условия спартанские, но сидеть удобно – для четверых места вполне достаточно. В салоне тепло. Лобовое стекло с подогревом. Тронулись.

Главный управляющий директор Николай Голенкевич

Главный управляющий директор Николай Голенкевич

- Это она еще на обкатке – 20 моточасов нужно накатать, а уж после техника себя покажет в полную силу, - рассказывает закрепленный за вездеходом водитель Иван Захаров. – Управление простое: газ – тормоз, ничего сложного, но права все равно нужны.

За разговором не заметили, как кончилась накатанная дорога. На пути первая преграда – насыпь спрессованного снега высотой в метр, а за ней и наша линия, которая в паводковый период может принести ряд серьезных неприятностей.

- Будем преодолевать, - решают энергетики.

Спустя несколько минут первое препятствие осталось позади. Впереди самое интересное – 12 км снежной целины с непредсказуемым результатом. Ведь если застрянем, вытаскивать будет некому.

Без права на ошибку

Гусеничный снегоболотоход на снегу чувствует себя в своей стихии. Не быстро, но уверено мы продвигаемся вдоль линии электропередачи. Казалось, что такими темпами задание будет выполнено быстро. Но тут ландшафт резко изменился. На нашем пути - ветки молодых деревьев и поваленные стволы. Легкой прогулки не получится.

В машине слышен только натужный рев двигателя. Иван активно работает рулем, объезжая все новые и новые препятствия.

Главный инженер Артем Лылов

Главный инженер Артем Лылов

- Все, братцы, перекур, - объявляет он, весь взмокший от усталости.

Воспользовавшись вынужденной остановкой, запускаем дрон – интересно, сколько до финиша осталось. Пара минут - и квадракоптер уже в небе. На экране смартфона в высоком качестве наблюдаем состояние просеки, по которой предстоит проехать, и примерное расстояние.

- Большая часть пути уже позади, - успокаиваем водителя. - Дальше легче будет.

Энергетики без дела не сидят

Добрались до конечной точки маршрута уже без приключений. Уставшие, но довольные, разговорились с главным инженером АО «ОРЭС-Владимирская область» Артемом Лыловым.

- В стремительный век цифровых технологий люди не мыслят себя без надежной и качественной электроэнергии, - говорит Артем Сергеевич. – И мы, профессионалы, должны сделать все возможное, а порой и невозможное для того, чтобы обеспечить наших потребителей услугой высочайшего качества и надежности. Времена веерных отключений остались в прошлом. Длительные перебои электроэнергии недопустимы. Скажу больше: с 2006 года мы вложили в «малую» энергетику области свыше 2,5 млрд рублей, и эти вложения сегодня дают свои результаты. В частности, на всей территории присутствия нашей компании средняя продолжительность отключения потребителей не превышает 2 часов, а во Владимире – часа (без Александрова, Мурома и Меленок АО «ОРЭС-Владимирская область» представлена во всех районах региона – Прим. авт.).

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Главный инженер компании уверен: нельзя зарываться в делах сегодняшнего дня. Наряду с выполнением неотложных текущих задач, принципиально важно мыслить на перспективу, просчитывая ситуацию на несколько шагов вперед.

- Мы прекрасно знаем все свои «болевые точки», - продолжает Артем Лылов. – Именно поэтому руководством компании принято решение о проведение комплексной проверки именно тех территорий, где возможный паводок может нанести самый серьезный ущерб. Уже сегодня полным ходом мы готовимся к половодью с тем, чтобы в нужный момент быть во всеоружии.

Киржач, Вязники, Юрьев-Польский, Гороховец, Собинка – вот лишь неполный перечень городов, за которыми энергетики установили усиленный контроль. Эти населенные пункты в первую очередь могут пострадать в результате паводка. Чтобы этого не произошло, в компании реализуется целый комплекс противопаводковых мероприятий, к которым относятся подготовка спецодежды, инструмента и приспособлений для выполнения аварийно-восстановительных работ, обязательное проведение визуального осмотра линий электропередачи и подстанций в предполагаемой зоне подтопления.

Энергетики уверены: проведенные мероприятия позволят минимизировать негативные последствия возможного паводка, а новая техника поможет оперативно реагировать на внештатные ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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