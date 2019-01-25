Каждый третий клиент Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» встретил Новый год без долгов

25 января Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «В Новый год – без долгов!». Для участия в акции до 31 декабря 2018 года необходимо было: погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить акционную или декабрьскую квитанции. Эти условия выполнили 122 тысячи клиентов, физических лиц, компании во Владимирской области, то есть каждый третий. Общая сумма погашенной за период акции задолженности составила 168,5 млн рублей.

Директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский:

– На сегодняшний день наша компания обслуживает более 354 тысячи клиентов во Владимирской области. И очень приятно, что большинство из них является добросовестными плательщиками, которые точно и в срок оплачивают свои квитанции. Именно среди них мы и разыграли призы акции. Традиционно определенное поощрение ожидало и тех абонентов, которые до конца декабря погасили существующую задолженность: должникам прощалась начисленная «пеневка».

Победители были определены путем розыгрыша на основе случайного выбора, при этом ответственные клиенты отмечены во всех муниципальных районах присутствия компании. Каждый добросовестный плательщик, победитель акции, сам сможет выбрать и приобрести подарок по разыгранным сертификатам федеральной сети гипермаркетов бытовой техники.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с выигрышем и напоминает о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги!

Полный список победителей Акции «В Новый год – без старых долгов!»