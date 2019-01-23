Друг семьи Игоря Конышева предлагал на суде залог за него в 1 миллион рублей

23 января Октябрьский районный суд города Владимира оправил подозреваемого в хищении бюджетных средств бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева под домашний арест до 18 марта. Кроме эпизода с хищением 4 миллионов бюджетных денег при создании нового сайта, следствие рассматривает и другие обвинения в адрес экс-директора ВСМЗ.

Следствие просило оставить Конышева под домашним арестом во Владимире из-за того, что тот часто бывает за границей и может скрыться от следствия. А находясь в Москве, договориться со свидетелями держаться одной линии, что может помешать следствию. Семьи и работы у Игоря Конышева нет. А друг семьи Игоря Конышева Михаил Викулин предлагал внести залог за Конышева - 700 тысяч рублей сразу или 1 миллион до конца дня. Но суд встал на сторону следствия и решил не отпускать подозреваемого.

Михаил ВикулинФото: Сергей МОРКОВКИН

Для комфортного пребывания под домашним арестом друг семьи Игоря Конышева Михаил Викулин снял для него квартиру в престижной новостройке на улице Мира. Конышев сможет покидать ее только для визита к врачу в случае необходимости.

Игоря Конышева задержали рано утром 22 января в Москве. Уголовное дело было возбуждено еще 18 января по материалам ФСБ. Сначала следователи проводили очные ставки с участием Сергея Картинцева, директора фирмы ООО "Айкитти" (ей ВСМЗ заказал новый сайт, как считает следствие - с нарушением закона), и помощника Конышева Александра Трушинского. Трушинский заявил о причастности к хищению своего бывшего босса, а вот Картинцев отказывается давать показания.

Судя по зачитанным в суде материалам дела, поначалу Игорь Конышев тоже отказывался от дачи показаний, а после очной ставки с Трушинским частично признал свою вину. На допросе экс-глава ВСМЗ уже признался в махинациях. Адвокат экс-директора музея-заповедника Алексей Цветков заявил, что пока рано говорить о позиции стороны защиты по этому делу, так как обвинение будет предъявлено через 10 дней.

- Относительно суммы ущерба в 4 миллиона рублей, мы не согласны, поскольку сайт имел место быть, - заявил Алексей Цветков. - Какая-то стоимость у этого сайта есть. Из материалов, оглашенных судом, следует, что мой подзащитный никаких денег не получил. Об этом указывают и другие лица, которые привлекаются к ответственности по делу.

Следствие же считает, что компания "Айкитти" на самом деле никакой сайт для ВСМЗ не делала. Оказалось, что вэб-портал разработал друг Александра Трушинского, предприниматель Щекуров. Услуга обошлась в 1 миллион 300 тысяч рублей.

Игорь КонышевФото: Сергей МОРКОВКИН

Защитник Игоря Конышева Алексей Цветков спросил следователя по особо важным делам владимирского Следкома Марию Майорову, забрали ли у подозреваемого заграпаспорт. Ответить на этот вопрос следователь не смогла. Кроме того, адвокат пытался приобщить к делу копию благодарности Конышеву от министра культуры, но бумага суд не устроила.

Ответы Игоря Конышева на вопросы судьи Антона Колосова были односложными. Право высказать свою позицию он передал адвокату, а на вопросы прессы не стал отвечать вовсе, покинув зал заседания под щелканье затворов фотоаппаратов.

- Человек попал в эти жернова, - пояснил Алексей Цветков. - Его в клетку посадили. Понятно, что для него это шоковая ситуация.

Игорь Конышев в зале суда.

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Отдел по расследованию особо важных дел владимирского Следкома вместе с региональным управлением ФСБ возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, его помощника Александра Трушинского, а также директора фирмы "Айкитти" Сергея Картинцева. Картинцев и его фирма создавали новый сайт ВСЗМ, который и стал причиной возбуждения уголовного дела. Всех их подозревают в хищении бюджетных средств, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение государственного имущества). Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье - 10 лет лишения свободы (продолжение).