2019-01-23T10:43:31+03:00
Происшествия

Экс-директора ВСМЗ Игоря Конышева подозревают в «распиле» денег музея

Бывшего руководителя задержали вместе с его заместитем - он идет по той же статье
Сергей МОРКОВКИН
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Игорь КонышевИгорь КонышевФото: Сергей МОРКОВКИН
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Отдел по расследованию особо важных дел владимирского Следкома вместе с региональным управлением ФСБ возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, его помощника Александра Трушинского, а также директора фирмы "Айкитти" Сергея Картинцева. Картинцев и его фирма создавали новый сайт ВСЗМ, который и стал причиной возбуждения уголовного дела. Всех их подозревают в хищении бюджетных средств, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение государственного имущества). Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Известно, что Игоря Конышева задержали 21 января в Москве. На данный момент он содержится в ИВС города Владимира. Мера пресечения экс-директору ВСМЗ на данный момент будет избрана в ближайшее время. В кабинетах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где работал Конышев и его заместитель Трушинской, проведены обыски.

По версии следствия, в начале 2017 года Конышев, Трушинский и Картинцев решили похитить бюджетные деньги и договорились заключить договор о разработке нового сайта музея-заповедника по заведомо завышенной цене. Вэб-портал ВСМЗ стоил 4 миллиона 20 тысяч рублей. Сделать новый сайт разработчик должен был за 180 дней. Договор был заключен с компанией ООО "Айкитти" как единственным поставщиком. Иные коммерческие предложения, как сообщают в Следкоме, ВСМЗ даже не рассматривал, анализ рынка услуг не проводился.

Акты выполнения работ были подписаны лично Игорем Конышевым. С февраля по август 2017 года со счетов ВСМЗ в несколько приемов в адрес "Айкитти" поступило более 4 миллионов рублей. Следствие сообщает, что разработчик даже не выполнил техзадание, указанное в контракте. Новый сайт долгое время после подписания актов работ находился в тестовом режиме и даже сейчас содержит ссылку на предшествующий сайт, действующий уже восемь лет.

Как рассказали в УФСБ по Владимирской области, все фигуранты уголовного дела уже дают признательные показания.

СПРАВКА «КП»

Игорь Конышев был назначен директором Владимирско-Суздальского музея-заповедника в июне 2016 года. Ранее он был директором подмосковного музея "Горки Ленинские", куда пришел после работы в "Росатоме". С первых дней работа Конышева вызвала неоднозначную реакцию владимирской общественности, многие нововведения, инициированные директором принимались в штыки. Негативно воспринимались решения Конышева купить для музея рояль, по-новому оформить композиции музея "Палаты", сделать новый неэстетичный логотип ВСМЗ, ликвидировать должности научных работников музея, установить туалеты-кабинки возле знаменитых памятников белокаменного зодчества. В ноябре 2018 года Игорь Конышев уволился с занимаемой должности по собственному желанию. По нашей информации, в последнее время он продолжал работать в министерстве культуры РФ.

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