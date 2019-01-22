Владыка Тихон: «Я не закрывал Новосибирский театр из-за «Тангейзера»

Новый владыка, в миру Леонид Емельянов, ранее возглавлял Новосибирскую митрополию. Владыка Тихон известен скандалом, связанным с постановкой в 2015 году Новосибирского оперного театра оперы Вагнера «Тангейзер». Митрополит Тихон тогда подал жалобу в прокуратуру, посчитав, что представление нарушает права на свободу совести и вероисповедания. В итоге на режиссера и директора театра завели административное дело, обвинив в умышленном осквернении религиозных символов, а позднее руководитель театра лишился своей должности.

Впрочем, журналистам владыка Тихон пояснил, что слухи об этом скандале сильно преувеличены.

- Просто вышла новая творческая постановка, в которой верующие люди увидели оскорбление их чувств. Ко мне на прием пришла восьмидесятилетняя бабушка-театралка, которая рассказала, что ее шокировали постановки в местных театрах. И «Евгений Онегин», и «Красная Шапочка», и опера Вагнера, музыкой которого она восхищалась. Я написал письма губернатору, в Законодательное собрание Новосибирской области и в прокуратуру, рассказав, что есть жалобы от прихожан. Губернатор мне вообще не ответил, из Заксобрания пришла отписка, а прокурор сам обратился в суд. Мы никуда не подавали, батюшка присутствовал в судебном заседании только в качестве эксперта. Суд тогда посчитал, что нарушений нет. Но в Новосибирске много православных сообществ, начались митинги, и министр культуры единолично принял решение о снятии директора и назначении другого руководителя. Церковь в этом не участвовала, цензурой мы не занимаемся, но право высказать свое нравственное отношение к любому событию церковь имеет, мы тоже живем в свободном государстве, - пояснил владыка. – Правильно ли это? Я думаю, надо всегда высказывать. Что-то мы можем принять, что-то не можем.

Несмотря на возраст – владыка Тихон уже отметил семидесятилетний юбилей – он полон сил и планов.

- Я не считаю себя таким старым, еще жив мой отец, которому 102 года, - поделился он с журналистами.

В ближайших планах митрополита – урегулировать имущественные вопросы с другими епархиями и развивать миссионерство, заботясь об осужденных, бездомных, солдатах и других владимирцах, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также владыка планирует плодотворно сотрудничать с представителями других религиозных конфессий – такой опыт у него уже был в Новосибирской области. Еще один болезненный вопрос, требующий участия владыки – передача церкви памятников культурного наследия, в которых сейчас расположены музеи.

- Этот вопрос для меня новый, в Новосибирской митрополии нет памятников культуры федерального значения, есть только регионального. Администрация всегда шла нам навстречу, их передавали в собственность церкви, только заключали охранное соглашение, по которому мы не имели право их переделывать. Я всегда благодарен музейным сотрудникам за то, что они сберегли многие наши святыни, но сейчас само время подсказывает решения. Возможно, будем использовать совместно, но, думаю, нет ничего страшного, чтобы передавать церкви объекты культурного наследия, - отметил владыка.

Собирается владыка и строить новые храмы, в частности, церкви должны появиться в микрорайоне Доброе и других отдаленных уголках Владимира. Кстати, поддерживать владыку Тихона во всех начинаниях собирается ушедший на покой митрополит Евлогий, оставшийся жить в городе. Он пообещал помочь новому владыке избежать ошибок, совершенных им самим.