«6,5 рублей с квадратного метра за капремонт мало для нормальной работы»

Жалобы от фонда капремонта многоквартирных домов Владимирской области на то, что тариф для населения не пересматривался с 2014 года, слышатся давно. В фонде намекают, что не могут увеличить объемы программы из-за слишком низкого тарифа. Однако на заседании общественного совета при губернаторе по вопросам ЖКХ первый заместитель директора фонда Евгений Пахомов пошел дальше.

- Сбор на капремонт - 6,5 рубля с квадратного метра жилой площади - не пересматривался с 2014 года, в то время как стоимость ремонтных работ постоянно растёт, - сказал он. - Для нормальной реализации программы это уже мало. Надо снижать нагрузку на программу капремонта, например, исключать из программы дома, которые можно исключить оттуда по закону.

Речь идет о домах с небольшим количеством квартир (меньше пяти). Во Владимирской области 250 таких домов. По сути, фонд, понимая, что вряд ли власти и жители пойдут на увеличение тарифа, пытаются снять с себя часть домов, которые не могут собрать больших средств. Впрочем, члены совета решили проигнорировать данное предложение.

Вообще в 2018 году был отремонтирован 431 дом. При этом весь объем программы на прошлый год выполнить не удалось, и часть домов перешла на 2019 год. Так что в этом году предстоит отремонтировать свыше 700 домов.

Кстати, часто жители используют средства со спецсчетов на все, что угодно, кроме капремонта. Несмотря на то, что это нецелевое использование средств, в законе нет наказания за это. Ведь средства не бюджетные, а жителей. Председатель совета Альберт Русанен сообщил, что на базе Общественной палаты Владимирской области готовятся предложения по ужесточению санкций за нецелевое использование средств со спецсчетов. Возможно, речь идет о штрафах для населения.

Также во время обсуждения программы капремонт директор управляющей компании МУП ЖРЭП Галина Локостова предложила расширить перечень работ по капремонту еще одним пунктом. Она хочет, чтобы средства можно было бы потратить на установку в подъездах средств пожаротушения и дымоудаления. По ее словам, на полную пожарную безопасность одному дому надо от 2 до 4 миллионов рублей.

- Понятное дело, что сами собственники за свой счет делать это не станут, а у управляющих компаний тоже не хватает средств в рамках платежей за текущее содержание общедомового имущества, - сказала она. - Так что было бы логично вынести эти работы в капитальный ремонт.

Предложение Локостовой в итоге было внесено в протокол заседания совета и в дальнейшем будет передано губернатору для рассмотрения.