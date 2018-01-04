Звериная жизнь: пушистые блогеры земли Владимирской

Чудесное спасение

Александра Смирнова и Добби, @dobbikurz

- Своего курцхаара мы нашли в августе, когда отдыхали в Абхазии, где он жил в заброшенном доме. На тот момент ему было примерно семь-восемь месяцев, еще совсем щенок. Он был очень истощен, питался одними мотыльками и лягушками. Жить ему оставалось недели две, ведь в таком возрасте щенки не могут выжить самостоятельно. Мы в отпуске всегда приезжаем туда, где нет людей, любим единение с природой, поэтому и нашли его. Возвращаясь на турбазу мимо заброшенных домов, заметили его, обратили внимание в каком он жутком состоянии. Потом несколько раз возвращались, но не могли найти, наконец, проснулись в шесть утра и поехали туда снова. Отыскали его в подвале заброшенного дома, где пес на грязном матрасе. Поймав его, мы рванули в клинику, и у него началась новая жизнь. Первые два-три дня он только спал и ел, потом стал проявлять интерес к тому, что вокруг. Конечно, пришлось его лечить, да и питание сначала должно было быть максимально дробным – раз шесть в день. Назвали его Добби, потому что он очень был похож на домового эльфа Добби из фильмов о Гарри Поттера. Когда мы вернулись с ним в Россию, я решила вести блог о нем, чтобы люди знали: чудеса еще происходят и творим их мы! Хотела донести, что приютить бездомную собаку совсем не страшно. Еще у него сразу же появилась сестра – Веста, они дружат. Прошло уже четыре месяца, как он дома, но его прошлое навсегда оставило на Добби след – он недоверчив, никогда не подойдет к незнакомым людям сразу. Фотографировать его тоже сложно, он всегда хочет быть снами рядом, прижиматься к нам, скорее всего это последствия его травмы, ведь его потеряли или выкинули.

Рыжий проказник

Юлия Макурина и Вук, @vookfox

- Идея взять лису витала долго, потом мы не познакомились с девушкой, выкупающей щенков лисиц с ферм, и решились. Вука мы тоже купили на зооферме, где пушных зверей разводят для шуб и воротников. Там они живут в клетках всего семь месяцев, но на воле им не выжить - такие животные не приспособлены к жизни в лесу, они не умеют добывать себе еду, строить жилище, прятаться от врагов. Нашего питомца назвали Вуком в честь одноименного советского мультфильма про храброго лисенка. Идея вести блог от его имени просто витала в воздухе, у меня таких страничек две – у Вука и Лени, русского черного терьера. Они друзья, любят побегать и поиграть, живут мирно. Леня большой и позволяет шустрому рыжему хватать себя за бороду.

Вести блог от имени Вука несложно. Он просто не замечает, когда его снимают, всегда естественен и непринужден. Это моя задача поймать его в кадр, но особого труда мне это не стоит, люблю процесс съемки.

Вук любит играть в те игры, которые позволяют ему в конце добыть лакомство, поэтому я мастерю ему разные игрушки головоломки. Покупные долго не живут, поэтому мы их не используем. Самые любимые - это шишки с сыром внутри летом и втулки от туалетной бумаги с кусочками мяса зимой. Еще любимая забава - это ловить кусочки лакомства из корыта с водой, булькая при этом, а зимой добывать кусочки из корыта со снегом. Еще мы делаем ему комочки снежные, запихивая внутрь вкусняшки. Если комок твердый, его интересно раскусывать или расковыривать лапкой. Еще он любит тренировки, знает несколько упражнений и трюков. Умеет по команде сидеть, лежать, стоять, прыгать, давать лапу, изображать зайку, кружиться вокруг себя, знает команду «аут» - обойти предмет, забраться по решетке вольера вверх), «лапы» - поставить передние лапы на предмет и другие.

Любит Вук и охотиться. У нас во дворе, недалеко от его вольера стоит домик, где живут кролики, тоже наши домашние любимцы. Вук выслеживает их и даже пытается поймать, а кролики хитрые, даже не боятся его нападок, сидят и наблюдают спокойно за его попытками, ведь домик огорожен сеткой.

Был и печальный случай со счастливым концом. Вука мы заселили в вольер, но не успели еще его до конца доделать, не забили щели под крышей. Рыжий проказник нашел способ выбраться, до сих пор удивляемся как, и пошел гулять по району. Когда пропажа была обнаружена, я побежала на поиски. Нашла его недалеко от дома, увидела, как мелькает рыжий пушистый хвост в длинной траве. Люди, мимо проходящие и на машинах проезжающие, останавливались и с ужасом обсуждали - лиса в городе! В руки Вук не давался и, заподозрив, что будет пойман, не шел даже к Лене. Пришлось оставить попытки его приманить на кусочек и взять на руки. Мы с Леней развернулись и бегом побежали в сторону дома. Вук весело помчался за нами, подумав, что игра такая. С тех пор больше таких побегов не было.

Детская мечта

Денис Аверьянов и Пенни, @penelope_thegsp

- У меня появилась собака, когда мне было четыре годика. Но щенок прожил у нас четыре месяца, потом бабушка сильно заболела, на собаку сил и времени не хватало и ее пришлось отдать. Я почти не помню этого щенка, остались только воспоминания, как она укладывала голову мне на коленку, когда я завтракал, и смотрела такими глазами, что не дать ей вкусняшку было невозможно. Но из-за нехватки времени у родителей собаку крушила всю квартиру… С того дня было сказано: «Никаких животных в доме! Будет своя квартира – заводи, кого хочешь». Двадцать один год мечта о собаке не покидала меня, как только появилось свое жилье, я тут же решился на покупку питомца! Последние два года я выбирал породу, изучал литературу… Сам не знаю почему остановился на породе курцхаар, которая запала мне в душу. Это одна из самых лучших охотничьих собак, но сам я ни капли не охотник. Просто это мой друг и компаньон.

Завести ей отдельный аккаунт решил, потому что я фотограф, снимаю свадьбы, и было бы странно выкладывать на одну страничку фотографии невест и кучи картинок с любимцем. Про ее жизнь и приключения и рассказываю в блоге, иногда просто выкладываю фотографии, это для души, поэтому о качестве фотографий особо не задумываюсь.

Снимать Пенни непросто: она еле-еле может просидеть минуту без движения, поэтому когда мы фотографируемся, то совмещаем это с тренировкой выдержки и спокойствия, а это самое главное для собаки. Если я иду гулять с фотоаппаратом, то она предварительно бегает по лесу час-полтора, после выплеска энергии уже можно подумать о фото. Приключений с Пенни куча – нас уже кусали и осы в полях, мы находили лосей в парке «Дружба», лисьи норы, бобров, ласку… Бывало, что приходилось ее спасать, когда она забиралась куда-то. Каждый день я встаю в восемь утра и иду гулять в сторону аэропорта, но не было ни одного дня. Чтобы мне не хотелось этого делать или я жалел о покупке собаки. Я кайфую от заботы о Пенни. Родители так ее полюбили, что в шутку говорят – без нее не приходи. А сама Пенни характерная и очень ревнивая, отсюда некоторые проблемы с девушками. Сядем на диван, а она забирается между нами.

Звезда рекламы

Елена Швецова и Семен, @sammy_kovrov

- Семена мы решили завести, как только с мужем стали жить вместе. Опыта общения с собаками у нас не было, поэтому выбор пал на самоеда – милую, дружелюбную и добрую породу. Начитавшись литературы, три года назад в канун дня рождения я уговорила мужа на эту лапочку. Имена у породистых собак длинные и запутанные, мы искали клички в интернете. Остановились на имени Sammy, но сейчас чаще всего называем его просто Семеном. Блог у него появился, когда стало очень много фото в профиле, чтобы сохранить наши с мужем фото, пришлось создать ему отдельную страничку. Фотографироваться Семен не любит, он очень активный, все время носится. Наша жизнь с ним тоже стала забавной, интересной и активной. Всем говорим: хотите чаще улыбаться и больше гулять – заведите собаку. Но Семен успел и в рекламе сняться пару раз – в ролике «Асконы» и Доброграда. Девять месяцев у нас появился малыш, и я думаю, они станут самыми лучшими друзьями.