2018-12-27T16:51:38+03:00
Общество

Новогоднее обращение губернатора Владимира Сипягина

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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Уважаемые жители Владимирской области!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Приближение главного зимнего праздника все мы ждём с радостью, надеждой и волнением.

Переворачивая последнюю страницу календаря, мы вспоминаем, чего удалось достичь, строим планы на будущее и благодарим всех, кто разделил с нами важные моменты уходящего года.

Новогоднее поздравление Губернатора Владимира Сипягина.

2018 год запомнится Владимирской области важными общественно-политическими событиями. Состоялись выборы Президента России, Губернатора Владимирской области и регионального парламента. Эти избирательные кампании укрепили статус нашей губернии как политически активного региона. Жители сами определили направление развития своей страны и малой родины.

Уходящий год стал для нашей земли временем больших достижений и трудовых побед. Мы увеличили социально значимые статьи бюджетных расходов. Продолжаем строить детские сады и школы, объекты здравоохранения и коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты. Вместе мы продолжаем строить будущее.

Администрация области разработала несколько десятков региональных программ в рамках национальных проектов. Уверен, что их реализация станет огромным рывком в развитии всех сфер жизни Владимирской области. И мы непременно решим самые амбициозные задачи.

Друзья! Я благодарю вас за вашу сплочённость, за искренний патриотизм и желание сделать жизнь вокруг лучше, за всё, чего мы добились и будем добиваться вместе.

Пусть Новый год согреет каждого из вас душевным теплом, любовью и заботой близких. Пусть в нашем общем доме под названием Владимирская область всегда царят мир, согласие и взаимопонимание.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного, по-настоящему праздничного настроения!

С Новым годом, дорогие земляки! Счастья всем вам!

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