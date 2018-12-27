2018-12-27T08:30:19+03:00
Общество

Новый год – праздник, полный радостных надежд и ожиданий

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Друзья!

Новый год – праздник, полный радостных надежд и ожиданий.

Для каждого он несет свои ассоциации: мандарины и аромат хвои, теплый камин и душевная компания, активные прогулки и спорт на свежем воздухе, долгожданные встречи и возможность побыть с любимыми.

Пусть Новый год подарит вам новые возможности, знаковые встречи, незабываемые впечатления, удивительные сюрпризы, увлекательные путешествия, профессиональные победы и важные открытия.

Пусть он будет к нам благосклонным и защитит от невзгод, потерь и плохих новостей.

Пусть каждый день будет наполнен счастьем, гармонией, приятными эмоциями, возможностью реализовать свой потенциал и достигнуть новых высот.

С Новым 2019 годом и Рождеством!

C уважением, Пётр Колтыпин,

Вице-президент ПАО Сбербанк,

Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка

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