Владимирцы могут пройти по следам бизонов и потискать северных собак

Предлагаем в долгие зимние каникулы стать чуть ближе к природе и братьям нашим меньшим.

Тропой великого бизона

Любителям экзотики Клязьминско-Лухский заказник предлагает пройти Тропой великого бизона. Двухдневный пеших поход по экологическому маршруту начинается от деревни Лужки Меленковского района. Окрестности этой деревни населены множеством диких зверей и птиц, однако увидеть их сможет лишь самый зоркий глаз. По пути вы сможете встретить лосей, кабанов, лис, зайцев. Иногда дорога даже будет пересекаться с охотничьей тропой волчьей стаи, а совсем редко из чащи леса может выйти рысь. Ночлег будет проходить на берегу живописного озера Великое. Закончится маршрут в месте обитания дикой популяции европейских зубров – ближайших родственников американского бизона.

фото Дирекции ООПГТ

Лыжня и лоси

Любители покататься на лыжах в парке «Дружба» могут встретить лосей. Там еще осенью поселилась целая семья. Но наблюдайте за дикими животными издалека - подходить близко к лосям и тем более кормить их специалисты не советуют. И дело не в том, что они могут быть опасны. Лоси — создания миролюбивые и часто бояться человека больше, чем они его. Просто животных можно прикормить, и они не захотят уходить, а для жизни лосей в нашем городе условий нет.

Скрин из видео из группы Владимирский крайФото: ВКонтакте

Совы живут не там, где кажется

В «Добросельском» парке последние годы все чаще замечают сов. Что рядом с вами сидит пернатый ночной хищник, можно понять по своеобразному писку. Рассмотреть их будет непросто, так как они дают о себе знать ближе к сумеркам.

Во Владимире, как сообщили специалисты, встречается ушастая сова. Она часто селятся в дуплах сосен и елок. Парки, где есть голубые ели — одно из самых любимых мест обитания сов. Постоянно видят сов в сквере на улице Труда, на Князь-Владимирском кладбище, около садового товарищества «Ветеран». Там много грызунов, которыми совы питаются.

фото из группы "Подслушано во Владимире" ВКонтактеФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Ласки от хаски

Во Владимире можно увидеть не только дикий зверей, но и экзотических домашних. Например, хаски! Это собака северная, активная, поэтому во Владимире их держат в основном в больших домах, в квартире ей будет плохо. Но в Центральном парке можно пообщаться с этими дружелюбными и веселыми собаками, даже если у вас нет возможности взять такую домой - там открылся Дом хаски. Каждые выходные с 11 до 18.00 собаки готовы пообщаться с любым хорошим человеком. Бесплатно!

Идея создания передвижного Дома хаски возникла у волонтеров петушинского приюта «Дом северной собаки». Все любители мягких и красивых хаски могут не только обнимать собак, но и делать с ними сэлфи. А на благотворительность вы можете пожертвовать просто так: дать любую сумму для приюта, принести корм, миски или ошейники. Возможно, какая-нибудь собачка понравится вам, и вы захотите взять ее к себе.