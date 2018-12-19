«Энергосбыт Волга»: энергия надежности

Энергетический кризис-менеджер - так можно назвать генерального директора «Энергосбыт Волга» Владислава Сергеевича Ефимова. Его профессиональная жизнь неразрывно связана с энергетикой с 1999 года. Руководство холдинга «Интер РАО» из большого списка кандидатов выбрало именно его представлять интересы глобальной компании на территории нашего региона. Приняли во внимание его блестящие профессиональные данные и человеческие качества. Неоднократно заслуги Владислава Ефимовича отмечались не только руководством федеральной компании, но и различными ведомствами, в частности, Министерством энергетики Российской Федерации, РАО «ЕЭС», ПАО «РусГидро» и субъектов Российской Федерации.

Владислав Ефимов, генеральный директор компании «Энергосбыт Волга».

- Мое назначение в качестве гендиректора компании, безусловно, воспринимаю как высшее проявление доверия ко мне. На тот момент прежнего гарантирующего поставщика электро-

энергии во Владимирской области лишили этого статуса. В результате вокруг энергосбытовой службы сложился серьезный негатив. В первые месяцы пришлось несладко, мы это очень сильно ощущали на себе. Приходили потребители, в гневе требуя объяснений, почему зависли деньги и немалые. Необходимо было срочно принимать меры, восстанавливать доверие. И это при том, что наша головная компания «Интер РАО» заплатила более 530 миллионов рублей долгов прежнего гарантирующего поставщика, это было одним из условий конкурса, проводимого Министерством энергетики России, - вспоминает Владислав Сергеевич.

Первое, что сделали сотрудники компании «Энергосбыт Волга» - организовали системную работу по информационному обмену данными коммерческого учета электрической энергии, наладили связь со смежными субъектами и инфраструктурой оптового рынка, сетевыми организациями. Необходимо было обеспечить подачу уведомлений о максимальном почасовом потреблении электрической энергии на технологический сайт АО «СО ЕЭС» и ценовых заявок на сутки вперед на торговую площадку АО «АТС» - и эта задача также была выполнена в кратчайшие сроки. Сотрудники компании оперативно наладили контакт с поставщиками розничного рынка - им были направлены договоры на покупку электрической энергии.

Лилия-Федотова (слева) обсуждает с Людмилой Матвеевой начисление по физлицам.

- Я благодарен всему нашему коллективу за бесценную помощь, которую они оказали компании в первые месяцы работы. Даже в свои законные выходные дни сотрудники выходили и выполняли поставленные задачи, потому что все понимали: это основа всего и эту работу важно сделать именно сейчас и в кратчайшие сроки. Сбытовые компании имеют больше свободы действий нежели мы, они могли воспользоваться переходным периодом, чтобы расширить свою клиентскую базу. И нашей задачей было - не упустить абонентов, оставить полезный отпуск электроэнергии на прежнем уровне. И эта задача была благополучно выполнена, - рассказал Владислав Сергеевич.

С юридическими лицами договорная кампания была проведена за два месяца с момента начала деятельности компании «Энерго-

сбыт Волга». И сегодня клиентами гарантирующего поставщика являются более 11 000 предприятий и организаций области. Четкая работа по увеличению числа потребителей сказалась и на увеличении клиентов среди физических лиц - обычных граждан: прирост составил более чем на 5 000 абонентов. Всего же с компанией «Энергосбыт Волга» заключили договоры более 440 335 потребителей региона.

Ефимов - человек в регионе новый, а управленцев из других областей России, не владимирских, у нас принято называть варягами, чужаками. Владислав Сергеевич мудро не принимает это на свой счет, говорит, что не считает себя временщиком. Такой подход к делу - табу с детства. Владислав Сергеевич в подтверждение тому рассказал нам историю из своей жизни. Место ее действия - далекая станция Пионерский, поселок Алябьево Тюменской области. Здесь, на Крайнем Севере, родился Владислав Сергеевич Ефимов. Поселок является почти его ровесником, основан был в 1966 году.

.

- В тайгу забросили сотрудников и поставили им задачу - построить леспромхоз. Сразу произошла градация, выяснилось, что одни люди приехали туда жить, как мои родители, а других прельстили большие деньги. В погоне за длинным рублем они все время ставили себе задачи - сначала говорили: «Заработаю на машину и уеду». Зарабатывали, затем потребительский подход диктовал и другие цели - вроде бы и на квартиру надо заработать, а уже потом вернуться, как говорится, на большую землю. В результате выяснялось, что двадцать лет они прожили на чемоданах. А жизнь прошла… Я всегда живу делом, которое есть у меня сегодня, - рассказал нам Владислав Сергеевич.

Задача № 1

Как раз такая задача сегодня стоит перед руководством компании «Энергосбыт Волга». Необходимо обеспечить сбор денежных средств за отпущенную электроэнергию. Как выяснилось, до прихода компании на энергетический рынок региона, определенный промежуток времени не применялись меры воздействия в отношении даже злостных должников. Это подействовало на руководителей компаний расхолаживающе.

- Зачем платить, если можно не платить? Есть такая присказка: долги платят только трусы. Поэтому каждый был смелым и не считал должным оплачивать полученную электроэнергию. Уровень задолженности на некоторых предприятиях перерос критический, и сейчас многие из них находятся в стадии предбанкротства или уже стали банкротами. У многих наших потребителей арестованы расчетные счета. В основном, в черном списке значатся предприятия ЖКХ. До 34 % составляет уровень просроченной задолженности каждый месяц. Они собирают деньги с населения, но куда они пропадают, большой вопрос. Тем не менее, электроэнергия на предприятия поставляется, поскольку за каждым предприятием ЖКХ стоят обычные люди, - поясняет Владислав Сергеевич.

Суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ региона за потребленную электроэнергию по последним данным составляет 207 545,657 тыс. рублей. Наличие задолженности за электроэнергию - это лакмусовая бумажка, свидительствующая об экономическом состоянии организации, считает генеральный директор компании «Энергосбыт Волга». Дальше - остаются неоплаченными зарплата сотрудников, налоги…

Особенно сложная ситуация с неплатежами сложилась в Александровском (долг 76 089,52 тыс. рублей)., Муромском (долг 35 837,63 тыс.рублей) и Вязниковском районах (долг 22 173,85 тыс. рублей.) Впрочем, среди неплательщиков и весьма солидные предприятия, которые нарушают действующее законодательство.

.

Применяются все возможные способы сбора долгов, включая возможности Ростехнадзора, который по закону имеет право накладывать солидные штрафы на организации и применять административные меры воздействия.

Но, самым действенным методом воздействия остается «метод рубильника».

По данным на 1 декабря 2018 года без электричества остаются 97 организации региона, они задолжали энергетикам 83 014,93 тыс. руб-лей. Еще порядка 600 исков на сумму 173 959,157 тыс.

рублей находятся на рассмотрении арбитражного суда. Всего за время работы ООО «ЭСВ» в судебном порядке с должников-юридических лиц было взыскано 96 604,02 тыс. рублей, а с физических - 7 845,19 тыс. руб-лей.

Как пояснил Владислав Сергеевич, губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин в курсе сложной ситуации.

- Просроченная задолженность физических и юридических лиц за 9 месяцев составила 591,5 миллионов рублей, если говорить о текущей, то эта цифра еще больше - 1 миллиард 300 тысяч. И главе региона, и главам муниципалитетов предельно ясно, что от состояния энергетики, включая неплатежи, зависит и общая социально-экономическая ситуация в регионе.

.

Профессиональный подход к сервису

Приоритетными задачами в работе компании является качественное и комфортное обслуживание клиентов, профессиональное оказание услуг и реализация удобных и технологичных сервисов. На сайте компании работает «Личный кабинет для физических лиц», в него можно войти со стационарного компьютера, ноутбука, планшета и даже мобильного телефона.

- Мы сознательно отказались от использования касс. Считаем, что это прошлый век.

Сегодня степень автоматизации и интернета дошла до такой степени, что оплатить квитанцию за любой вид услуг можно, не выходя из дома. Энергосбытовую деятельность ждет глобальная компьютеризация. Когда-нибудь мы дойдем до того, что все будет происходить автоматически, как у сотовых операторов: поступили деньги на счет, есть электроэнергия, не поступили - пришло сообщение с просьбой погасить долг, - считает Владислав Сергеевич.

Сегодня уже более 20 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» пользуются «Личным кабинетом для физических лиц». Он-лайн они могут узнать историю операций по счету и проанализировать свои расходы на электричество. Для организаций и предприятий - клиентов ООО «ЭСВ» на сайте компании также работает «Личный кабинет для юридических лиц».

Важный момент организации продуманного сервиса - грамотное расположение представительств. Например, клиентский офис, обслуживающий всех абонентов Суздальского района, расположен во Владимире по адресу Суздальский проспект, 24.

- Прямо напротив офиса - автобусная остановка, где останавливаются, в том числе, пригородные автобусы. Это очень удобно для наших потребителей, которые приезжают, например, из поселка Садовый. Также в шаговой доступности два филиал «Сбербанка», многие едут закупаться в близлежащие магазины, поэтому могут совместить посещение офиса с покупками. Многие бабушки приезжают очень рано, потому что пригородный транспорт особенно интенсивно ходит утром и вечером, поэтому это тоже учитывается. Мы обслуживаем 21 000 физических и 600 юридических лиц, нам важно, чтобы каждый потребитель остался доволен нашей работой, - рассказала нам Лилия Федотова, менеджер клиентского офиса «Энергосбыт Волга» по адресу г. Владимир, Суздальский проспект, д.24.

В клиентском офисе скоро откроют детский уголок, чтобы ребятишки были заняты, пока родители оформляют документы, планируется установить кулер с водой, что особенно актуально в жаркие летние дни. Клиентоориентированным подходом сегодня называют подобный сервис. По-простому - это просто профессиональный подход к выполнению своих обязанностей и человеческое отношение к потребителям услуг.

- У меня позиция - все должно быть сделано на «отлично». Неразрешимых проблем не бывает. Да, бывает тяжело морально, но надо справляться. Надо уметь работать даже с теми, кто приходит с негативом. Для всех наших сотрудников важно, чтобы люди ушли от нас, решив все вопросы, - считает Лилия Викторовна.

Заплатите за свет вовремя и выиграйте приз!

Рутинная процедура оплаты квитанций по воле руководства компании «Энергосбыт Волга» превращается в увлекательную лотерею!

«В Новый год - без долгов!» - в этой новогодней специальной акции могут принять участие все абоненты компании. Чтобы стать ее участником, достаточно оплатить задолженность за энергоресурсы и сдать показания счетчиков за последний месяц года до 24 декабря 2018 года.

Все жители региона, которые выполнят эти условия, автоматически становятся претендентами на ценный приз!

На лицевые счета 100 победителей акции будут зачислены 500 рублей, которыми можно будет расплатиться за услуги компании. Имена счастливчиков определят при помощи генератора случайных чисел.

Розыгрыш призов состоится в присутствии независимой тиражной комиссии в центральном офисе «Энергосбыт Волга» - 15 января 2019 года.

СПРАВКА КП

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» выступает в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области с 1 апреля 2018 года. На сегодняшний день на территории региона работают 27 офисов, штат компании составляет 509 сотрудников. Компания «Энергосбыт Волга» имеет долю почти в 60% на рынке электроэнергии 33-го региона. Это практически вся Владимирская область за исключением областной столицы и ряда муниципальных образований.

Стоит отметить, что компания «Энергосбыт Волга» входит в группу «Интер РАО», занимающую 11 место в рейтинге крупнейших компаний России по итогам 2017 года. Главной миссией федеральной компании и владимирского отделения, в частности, являются профессиональный подход к решению задачи надёжного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Влияние энергетического холдинга распространяется на различные сегменты электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании - одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности.

Уважаемые коллеги, работники, ветераны энергетической отрасли Владимирской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика!

Значение энергетической сферы для развития нашего региона для обеспечения комфортной и безопасной жизни людей переоценить невозможно. Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии во Владимирской области, наша компания способствует развитию экономики и сохраняет основы жизнеобеспечения региона. Создаются условия для запуска новых производств, для счастливых новоселий, для решения многих социальных задач.

Отмечая День энергетика в канун Нового года, мы прекрасно осознаём, что тепло и свет долгожданного праздника тоже во многом зависят от безупречной работы представителей нашей профессии.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения лучших планов! Пусть ваши мечты сбываются!

С уважением, Владислав Ефимов,

генеральный директор компании «Энергосбыт Волга».