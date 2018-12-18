2018-12-18T14:48:32+03:00
Общество

ПАО "МРСК Центра" инвестирует во Владимирскую область около 5 миллиардов рублей

Поделиться:
..Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

17 декабря состоялось подписание соглашения между администрацией Владимирской области и Публичным акционерным обществом «МРСК Центра». Свои подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор компании Игорь Маковский. В мероприятии также приняли участие врио заместителя главы 33-го региона Александр Байер и заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Владимирэнерго" Роман Сорокин.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Владимирская область вошла в число четырёх из 85 регионов России, с которыми ПАО «МРСК Центра» заключила подобное масштабное соглашение о сотрудничестве и инвестициях. Напомним, что первая встреча Губернатора Владимира Сипягина и генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря Маковского состоялась 25 ноября 2018 года, когда была достигнута принципиальная договоренность об инвестициях компании в развитие Владимирской области. В короткий период специалисты областной администрации и акционерного общества разработали программу модернизации энергосистемы 33-го региона. Игорь Маковский подчеркнул, что он приятно удивлён оперативностью разработки этого важного документа в нашей области.

Целью соглашения является модернизация электросетевого комплекса Владимирской области с применением технологий цифровизации, а также повышение надёжности электроснабжения потребителей в нашем регионе.

В рамках подписанного соглашения ПАО «МРСК Центра» инвестирует во Владимирскую область на протяжении 6 лет порядка 5 млрд рублей, которые будут направлены на создание «умных» технологий, на совершенствование уже имеющихся, а также на повышение качества электроснабжения потребителей, и, прежде всего, в сельской местности.

Как отметил Губернатор Владимир Сипягин, подписание долгосрочного соглашения является знаковым для социально-экономического развития региона.

«Внедрение «умных» сетей повысит надежность электроснабжения потребителей Владимирской области, что будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Цифровизация позволит модернизировать электросетевой комплекс и создать условия для широкого применения высоких технологий при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Она также даст старт подготовке новых квалифицированных кадров, снизит затраты на логистику, стимулирует развитие экономики в нашей области!» – подчеркнул Владимир Сипягин.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Игорь Маковский поблагодарил руководство администрации Владимирской области за оказанное ПАО «МРСК Центра» доверие. «Подписанный сегодня документ направлен, прежде всего, на реализацию двух основных направлений. Первое – обеспечение всех категорий потребителей региона надежным энергоснабжением. Второе – содействие социально-экономическому развитию региона, повышение его инвестиционной привлекательности, опережающее развитие инфраструктуры», – отметил генеральный директор компании.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира
Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная фильму "Анна Каренина"
Хорватская делегация побывала провела три дня в Коврове
Владимирцев приглашают проводить старый год в библиотеке
В Доме фольклора покажут уникальную коллекцию шелковых платков
Владимирцы смогут купить чувашские валенки и деликатесы на новогодний стол
Муромского водителя, из-за которого погибли два человека, осудили
Главным жилищным инспектором Владимирской области назначена Елена Андреева
Под Лакинском водитель иномарки влетел в автобус и погиб на месте
Поговорим о качестве воды на радио "КП-Владимир"
Бывший вице-губернатор Владимирской области стала заместителем главы департамента ЖКХ Москвы
Во владимирском детском садике отключили отопление
В Александровском районе парни украли электрические инструменты на 40 тысяч
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон