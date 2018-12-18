ПАО "МРСК Центра" инвестирует во Владимирскую область около 5 миллиардов рублей

17 декабря состоялось подписание соглашения между администрацией Владимирской области и Публичным акционерным обществом «МРСК Центра». Свои подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор компании Игорь Маковский. В мероприятии также приняли участие врио заместителя главы 33-го региона Александр Байер и заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Владимирэнерго" Роман Сорокин.

.Фото: Администрация Владимирской области

Владимирская область вошла в число четырёх из 85 регионов России, с которыми ПАО «МРСК Центра» заключила подобное масштабное соглашение о сотрудничестве и инвестициях. Напомним, что первая встреча Губернатора Владимира Сипягина и генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря Маковского состоялась 25 ноября 2018 года, когда была достигнута принципиальная договоренность об инвестициях компании в развитие Владимирской области. В короткий период специалисты областной администрации и акционерного общества разработали программу модернизации энергосистемы 33-го региона. Игорь Маковский подчеркнул, что он приятно удивлён оперативностью разработки этого важного документа в нашей области.

Целью соглашения является модернизация электросетевого комплекса Владимирской области с применением технологий цифровизации, а также повышение надёжности электроснабжения потребителей в нашем регионе.

В рамках подписанного соглашения ПАО «МРСК Центра» инвестирует во Владимирскую область на протяжении 6 лет порядка 5 млрд рублей, которые будут направлены на создание «умных» технологий, на совершенствование уже имеющихся, а также на повышение качества электроснабжения потребителей, и, прежде всего, в сельской местности.

Как отметил Губернатор Владимир Сипягин, подписание долгосрочного соглашения является знаковым для социально-экономического развития региона.

«Внедрение «умных» сетей повысит надежность электроснабжения потребителей Владимирской области, что будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Цифровизация позволит модернизировать электросетевой комплекс и создать условия для широкого применения высоких технологий при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Она также даст старт подготовке новых квалифицированных кадров, снизит затраты на логистику, стимулирует развитие экономики в нашей области!» – подчеркнул Владимир Сипягин.

.Фото: Администрация Владимирской области

Игорь Маковский поблагодарил руководство администрации Владимирской области за оказанное ПАО «МРСК Центра» доверие. «Подписанный сегодня документ направлен, прежде всего, на реализацию двух основных направлений. Первое – обеспечение всех категорий потребителей региона надежным энергоснабжением. Второе – содействие социально-экономическому развитию региона, повышение его инвестиционной привлекательности, опережающее развитие инфраструктуры», – отметил генеральный директор компании.