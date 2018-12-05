Гаджет по цене кофе: МТС предлагает смартфоны по подписке

С декабря МТС начала продавать смартфоны по программе подписки, которая позволяет владимирцам пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая лишь небольшую фиксированную сумму.

Спустя 12 месяцев, когда общий объем выплат будет равняться примерно половине от стоимости смартфона, пользователь сможет обменять устройство на новую модель, продолжая платить за сервис подписки. Все участники программы получают скидку на мобильную связь МТС, а ежемесячный платеж за смартфон списывается непосредственно с мобильного счета.

Если пользователь решит оставить телефон себе и не менять его на новый, то он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы.

На первом этапе программы можно будет оформить подписку на смартфоны Samsung. Стандартный срок выплат составит 12 месяцев. С начала 2019 года будет доступна подписка на устройства других производителей, а её доступный срок будет увеличен до 24 месяцев.

— Современная шеринговая модель продажи уже зарекомендовала себя как эффективная и комфортная для клиентов. В отличие от рассрочки, пользователю не нужно искать, как и где оплатить кредит и что делать с бывшим в употреблении устройством, — отмечает генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин. — Это хороший пример объединения возможностей МТС как мобильного оператора, банка и крупнейшей непродовольственной розницы России для создания уникальных преимуществ для клиентов. В данном случае, это скидки на связь и гаджеты, нестандартная форма кредитования и возможность оплаты всего комплекса сервисов с единого мобильного счёта.