2018-12-05T08:48:38+03:00
Общество

«Мастерская классического костюма» — о планах на будущее

Владельцы бутик-ателье Mastersuit поделились планами развития
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В известном столичном Бутик-ателье «Мастерская классического костюма» не стали обращать внимание на экономические неурядицы в стране и прочие неприятности и решили, что достойным ответом на проблемы станет расширение бизнеса. Владельцы компании намерены развивать влияние в регионах и таким образом сделать качественную одежду доступной для всех.

Еще на заре своей деятельности основательница «Мастерской» Елена Величкина во главу угла ставила не заработок, а творчество, актуальность своих изделий и заботу о клиентах. И никому в голову не приходило, что в работе популярного столичного ателье, кроме тканей, пуговиц, ниток и иголок могут встречаться недобросовестные сотрудники, зависть, вымогательство и прочие сложности.

Трудности в продвижении бизнеса начались уже через год после основания. В стране разразился глобальный экономический кризис 1998 года. Несмотря на это «Мастерская», как и многие компании того времени, смогла удержаться на плаву и за 20 лет с честью выйти из многих проблемных ситуаций. Сложно было не только в России — с молодой неизвестной компанией отказывались работать европейские партнеры и поставщики тканей.

15-20 лет назад на выставках в Италии, где мастера бутик-ателье демонстрировали свои изделия, даже попытки познакомиться с коллегами по цеху и наладить элементарные отношения наталкивались на стену неприязни. По словам Елены Величкиной, местным производителям совсем не нужны были конкуренты в России — страна интересовала их исключительно в качестве рынка сбыта.

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Никому не было интересно не только делиться опытом, а даже продавать материалы и оборудование. Первые партии тканей приходилось покупать через итальянских друзей практически тайно.

Тем не менее, в Италии и Великобритании довольно быстро оценили качество классических костюмов из России, недоверие исчезло и отношение поменялось: мастеров из «Бутик-Ателье» стали приглашать для обмена опытом. Тогда и появилась возможность узнавать секреты мастерства от виртуозов лондонской Севил Роу, итальянских ателье. В тот же период «Мастерская» основала свой музей тканей.

Становление в России было не намного легче завоевания авторитета в Европе. На родине пришлось также проявлять массу активности: создавать коллекции, устраивать показы, учиться, учить, осваивать и внедрять новые технологии. Как говорит Елена Величкина: «Нашей задачей было доказать всему миру, что шить это круто. Мы занимались творчеством».

Не удалось избежать проверок со стороны государства. Проверяли каждую пуговицу: откуда она приехала, куда пришили и кому продали. Ателье перевернули с ног на голову до такой степени, что многие процессы пришлось налаживать заново. Однако налоговая, таможня и пожарная служба не обнаружила существенных нарушений, а полученный опыт помог пересмотреть и более эффективно организовать процессы в ателье.

На заре деятельности над каждым костюмом «Мастерской» работал отдельный портной. Сейчас помимо портного трудятся еще конструктор с помощником и сейлз-менеджер. Все изделия проходят контроль руководства.

К производству одежды со временем добавилось изготовление обуви (также по индивидуальным меркам) и аксессуаров. Теперь «Мастерская классического костюма» предлагает клиентам полный гардероб для всей семьи.

Столь масштабные преобразования вызвали необходимость создания новых подходов к организации производственных процессов, логистики. Была разработана и внедрена уникальная в России система автоматизации взаимодействия персонала, оптимальная для малых и средних предприятий. Но главное, чего удалось добиться за эти годы — это создать гармоничную корпоративную среду с высоким уровнем профессионализма и налаженными отношениями в коллективе. В ателье гордятся, что им удалось сохранить атмосферу небольшого семейного предприятия.

Постоянный штат компании сегодня — около 100 человек. Еще столько же работают удаленно. Около половины персонала работают в ателье больше пятнадцати лет. Многие еще помнят, как в компании начинали работать сыновья Елены Величкиной, старший из которых — Антонио Паласиос-Фернандес — сегодня возглавляет бизнес. Антонио начал помогать в ателье с шести лет, рос и развивался вместе с коллективом. Сейчас молодого главу компании ценят как мастера и руководителя.

Антонио: «Я просыпаюсь не с мыслью построить бутики по всему миру, а с мыслью о том, что у меня есть костяк людей, которые мне верят, с которыми мы можем достичь своей цели».

Говоря о планах на будущее Антонио Паласиос-Фернандес отмечает, что у компании достаточно ресурсов и опыта, чтобы построить фабрику полного цикла, которая могла бы производить все — от тканей до готовой одежды. Но приоритет сейчас не в развитии производства в Москве, а в распространении опыта и возможностей в другие регионы страны.

«Мастерская» намерена запустить франчайзинг-сеть в России, СНГ и за рубежом, создать свой дизайн-центр, который будет способствовать формированию в стране настоящей модной среды.

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