«Мастерская классического костюма» — о собственном видении индустрии моды

Компания начала работу в 1997 году. Именно тогда Елена Величкина решила внести коррективы в подход к созданию модных образов. Московское ателье стало местом, где можно заказать классический костюм, не похожий на остальные: здесь ценится индивидуальность и личный стиль. За более чем 30 лет работы здесь выработали подход, который гласит, что пожелания клиента — едва ли не самое главное в непростом деле создания изысканной одежды.

Качество как принцип

Подход ателье отличает скрупулезное отношение к выбору ниток, тканей, пуговиц и собственно пошива. Здесь нет мелочей, поскольку любая, даже самая незначительная на первый взгляд деталь, способна испортить впечатление или стеснять клиента в действиях. Поэтому сотрудничество с лучшими европейскими производителями ниток и тканей — краеугольный камень работы «Мастерской классического костюма».

Сразу после начала работы компании с этим были проблемы, поскольку ателье тогда ещё не было столь известным, как сейчас. Тем не менее Елена Величкина все же нашла выход из положения. Как вспоминает основательница ателье, она просила друзей и знакомых приобретать ткани будто бы для себя, поскольку поначалу известные европейские производители не хотели сотрудничать с Mastersuit.

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Со временем ателье получило известность и признание мастеров по всему миру. «Мастерская классического костюма» перенимала опыт у владельцев лучших европейских модных домов. Портные ателье научились создавать гармоничные образы, которые смогли по достоинству конкурировать с западными образцами. Благодаря этому «Мастерская классического костюма» получила известность как компания, которая способна создать индивидуальный стиль в полном соответствии со строгими требованиями, которые предъявляет классическая мода.

Стремление к совершенству

Дальнейший путь «Мастерской классического костюма» ознаменовался крупными успехами: сейчас резиденция компании имеет общую площадь в квадратный километр и вмещает шоурум, VIP-залы, бутик и цеха пошива одежды. Иными словами, здесь есть все для того, чтобы клиент почувствовал себя комфортно и смог выбрать именно тот стиль, который ему по душе. Бытует мнение, что классическая одежда якобы скована в стилевых решениях, но это неправда: она отличается многообразием цветовых решений и особенностей исполнения. Для каждого клиента можно создать уникальный образ, если использовать нестандартные лекала и ответственно подойти к выбору ткани.

В 2008 году «Мастерская классического костюма» начала изготавливать на заказ обувь и аксессуары. Компания все чаще задумывается о том, чтобы часть деятельности перенести в регионы, тем самым распространяя собственные принципы по всей стране. В ателье задумываются о создании дизайн-центра, который позволил бы отечественным фабрикам полноценно конкурировать с тем, что предлагают иностранные бренды. Пока что это не всегда удавалось, но ситуацию можно исправить, тем более что такой путь отлично укладывается в стратегию импортозамещения.

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Западные производители одежды зачастую воспринимали российский рынок как новых покупателей, а не полноценного партнера. «Мастерская классического костюма» меняет эту тенденцию, возвращая при этом моду на индивидуальность. Ателье уже занимает, по предварительным оценкам, около трети рынка индивидуального пошива в РФ. компания вполне может разрабатывать образы и предлагать технологические решения российским фабрикам. Это позволит им конкурировать с иностранными брендами и существенно поднять уровень качества изготовления массовой одежды.

В «Мастерской классического костюма» говорят, что между модой и стилем есть существенная разница. Особенно явно она проявляется, если сравнить ширпотреб и вещь, сшитую для клиента. Одежда, сшитая на заказ, будет идеально сидеть и смотреть гармонично. Вряд ли то же самое можно сказать о вещах, произведенных конвейерным методом.

Ключевая особенность «Мастерской классического костюма» — корпоративный стиль, который ставит клиентские потребности и классические веяния выше сиюминутных тенденций, ставших популярными среди эксцентричных любителей моды. Именно поэтому ателье — место, где собираются ценители настоящего стиля, который с годами становится только лучше.