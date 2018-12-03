2018-12-03T17:00:43+03:00
Общество

Урожай наград владимирских хлебопеков

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На VIII Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и по итогам Конкурса «Лучший инновационный продукт года», проходивших в рамках XIV Международной конференции «Хлебопекарное производство-2018», Владимирский хлебокомбинат и его продукция вновь удостоены богатого урожая наград, включая награды самого высокого достоинства.

Комбинат получил Гран-При «за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий». Предприятие также стало победителем Конкурса «Лучший инновационный продукт года» с вручением Диплома I степени, за изделия хлебобулочные Колечки с капустой и луком, Колечки со свеклой и чесноком и Чиабатту с маслинами.

Золотыми медалями и Дипломами 1 степени отмечена следующая продукция Владимирского хлебокомбината: хлеб «Дарницкий формовой», «Владимирский заварной», «Пражский», Хлебушек домашний с клюквой, изделие хлебобулочное «Мстерское заварное» с тмином, сдобное Ассорти картошка с луком, Чиабатту с маслинами, Чиабатту классическую светлую, пирожок «Владимирский» с начинкой из клюквы и земляники, сушки «Челночек» с ароматом карамели.

Серебряных медалей и Дипломов 2 степени удостоены: изделие хлебобулочное «Краски Лета», багет традиционный, мини-сушки с ароматом ванили, баранки с ароматом капучино и ванили и баранки с ароматом карамели.

Одним из центральных событий Конференции стало также пленарное заседание «Российский союз пекарей – 25 лет с отраслью. Вызовы и стратегии хлебопекарного рынка России». Символично, что данное мероприятие практически совпало с подписанием Президентом России Владимиром Путиным Указа, в соответствии с которым запрещается возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Это важнейшее решение для отечественных производителей, которое позволит сэкономить миллиарды рублей и за которым стоит многолетняя борьба пекарей, Союза пекарей, за свои права, за развитие отрасли, в основе которого продовольственная безопасность России, обеспечение потребителей хлебобулочной продукцией самого высокого качества.

На пленарном заседании Почетной Грамотой Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам был награжден Управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат», вице-Президент Российского Союза пекарей и эксперт Научно-экспертного совета при данном Комитете Алексей Лялин.

По случаю 25-летия Российского Союза пекарей за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие хлебопекарной отрасли звания «Почетный пекарь России» удостоены работницы Владимирского хлебокомбината: подготовителю пищевого сырья и материалов Надежде Бундиной, тестоводам Елене Ивановой и Людмиле Силаковой.

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