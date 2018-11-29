Владимирцы выбрали победителей конкурса «Народная премия «КП»-Владимир»
«Комсомольская правда-Владимир» подвела итоги голосования за лучшие предприятия и компании Владимирской области по мнению читателей сайта kp.ru. В течение ноября на нашем сайте можно было выбрать свою любимую фирму в каждой из 8 номинаций и отдать за нее свой голос.
Предприятия, набравшие максимальное число голосов, стали победителями Народной премии «ВладимирПриз» и будут награждены дипломами, свидетельствующими о народной признании жителей Владимирской области.
Вот они, победители Народной премии «КП»-Владимир».
Официальные партнеры:
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Номинация «Строители» - компания «Монострой».
Номинация «Производители продуктов питания» - компания «Владимирский стандарт» и «АБИ Продакт».
Номинация «Производители молочной продукции» - компания «Данон».
Номинация «Автомобили» - компания "Тойота".
Номинация «Медицинские центры» - Поликлиника ди Монца.
Номинация «Связь и интернет» - компания «Ростелеком».
Номинация «Торговые центры» - ТЦ «Глобус».
Номинация «Банки» - ПАО «Сбербанк».
Поздравляем победителей!