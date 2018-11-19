2018-11-19T17:45:14+03:00
Общество

В 39-й школе Владимира пневмонией заболели шестеро учеников

Но школу пока не спешат закрывать на карантин
Валерия Рудометова
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инфекционная пневмония, которая появилась во Владимире еще в сентябре, добралась до школы №39 на Нижней Дуброве. В Роспотребнадзоре сообщили — диагноз подтвержден у шестерых учеников разных классов. Сейчас ввели «противоинфекционный» режим - кабинеты постоянно проветривают и моют, а дети занимаются только в своих классах и не контактируют друг с другом.

- 24 октября заболел первый ребенок. Он ходил на занятия, а когда болезнь подтвердилась, ушел на больничный. Сейчас мальчик уже выздоровел, а его брат, с которым он учился в одном классе, заболел, но диагноз пока не подтвердился. Директор вовремя стал проводить эпидмероприятия: в школе отменили массовые мероприятия, кабинетную систему. Ситуация под контролем. Карантин пока не установлен, директор нам все сообщает. Если же заболевших будет более 10 человек, то занятия приостановят, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Как говорят специалисты, пневмонию самостоятельно не выявить — нужно сдавать анализы на наличие микоплазмы в крови. Если она есть - это подтверждение пневмонии. Хотя болезнь протекает сначала как ОРВИ.

- Надеемся, что в этой школе больше не будет больных воспалением легких. Если в школе №36 было очень много контактных детей — болезнь вовремя не выявили, то в школе №39, наоборот, всех изолировали.

Напомним, что пневмония нагрянула во Владимир в конце сентября. Воспалением легких заболели первые ученики школы №36. Видимо, кто-то принес в школу инфекцию, а она имеет длительный инкубационный период, и дети, оставаясь внешне здоровыми, продолжали общаться с одноклассниками, ходить на дополнительные занятия. Сейчас, как говорит Марина Колтунова, все выздоровели. Ребята ходят в школу уже больше недели.

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