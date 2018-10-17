Во Владимире - вспышка детской пневмонии

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-17T15:26:08+03:00

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Школу №36 в Добром, где учатся около 1700 человек, закрыли на 10-дневный карантин. Пока дети учатся из дома дистанционно, а в школе проводят санитарную обработку. Причина - вспышка пневмонии, заболело пока шестеро детей. Роспотребнадзор по Владимирской области начал эпидемиологическое расследование. Как выяснили специалисты, первый ребенок в школе заболел еще в начале сентября, а о проблеме им сообщили лишь в минувшую пятницу.

- Школа закрыта на 10 дней приказом директора, чтобы не допустить распространения болезни. Роспотребнадзор проводит контрольно-надзорные мероприятия, обследования персонала и детей. В школе проводится санитарная обработка, кварцевание, проветривание кабинетов, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора. - Инкубационный период у заболевания три недели. Если в течение этого времени больше не зафиксируются случаи заражения новых ребят, то мы карантин снимаем со школы. В течение трех недель будем наблюдать за детьми, у которых 10 дней занятий пройдут дистанционно, а когда они выйдут на учебу, то классы контактировать друг с другом не будут.

Кто принес пневмонию в учебное учреждение — пока не выяснилось. Как сказала директор школы №36 Елена Кувшинова, шестеро заболевших детей из разных классов:

- Болеют обучающиеся из 3 класса, 8 и 11. Уроки проводятся на дому.

Школа № 36Фото: Сергей МОРКОВКИН

Возникает вопрос: не начнется ли вспышка пневмонии во всем городе? Ведь дети, несмотря на карантин, не будут сидеть все время дома. Кто-то выйдет погулять на улицу, пойдет в театр, на выставку, на каток. Но, как подчеркнула Марина Колтунова, на улице заразиться пневмонией маловероятно. Главное, чтобы дети не ходили в музыкальную школу и другие дополнительные кружки — лучше воздержаться до начала занятий в основной школе.

- Пневмония распространяется в замкнутом помещении. Болезнь может проявиться не сразу, это зависит от иммунитета ребенка. Надеемся, что распространения внебольничной пневмонией по городу не будет, - говорят специалисты Роспотребнадзора.

КОНКРЕТНО

Симптомы пневмонии

- резкий подъем температуры;

- резкая слабость, головные боли;

- на 3-5 день появляется сухой кашель, который переходит во влажный, с отделением мокроты;

- боли в грудной клетке при кашле, дыхании. Иногда отчетливо слышны хрипы;

- появление одышки и начала дыхательной недостаточности.