2018-11-01T15:55:13+03:00
Общество

Билайн и Nokia будут совместно развивать технологии 5G

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Nokia обьявляют о стратегическом партнерстве в области развития мобильной сети 5G и цифровых технологий в России. Соглашение предполагает пилотирование и внедрение технологий пятого поколения (5G) на сети Билайн, а также тестирование и запуск новых цифровых услуг в области интернета вещей (IoT, Internet of Things).

Стратегическое партнерство включает совместные проекты, направленные на подготовку сетевой инфраструктуры Билайн к рациональному переходу на стандарт мобильной сети 5G: модернизацию сетевой архитектуры, развитие радиочастотного спектра, пилотирование технологий пятого поколения.

Соглашение также предусматривает сотрудничество в области развития направления интернета вещей. Билайн и Nokia планируют провести пилотные запуски технологии NB- IoT в Краснодаре до конца 2018 года. Также в планах Билайн активация технологии eMTC - усовершенствованных средств межмашинных коммуникаций (LTE Cat.M) на LTE сетях, построенных на оборудовании Nokia.

В ближайшее время Билайн и Nokia планируют ряд совместных проектов по пилотированию и внедрению технологии Massive MIMO, агрегации несущих LTE FDD и LTE TDD, а также LAA – LTE в нелицензируемых диапазонах частот.

Большое внимание компании уделят вопросам развития архитектуры сетей при подготовке к запуску 5G. Так на 2018-2019 годы запланированы пилотные запуски решений Virtual RAN и Transport SDN.

В следующем году Билайн и Nokia проведут совместные демонстрации возможностей мобильной сети 5G на примере инновационных направлений, где технологии пятого поколения могут найти свое применение, таких как AR и VR, телемедицина, интернет вещей.

Василь Лацанич, генеральный ди ректор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Стратегия развития технологий пятого поколения в России зависит от ряда факторов, по многим из которых решения пока не приняты. Тем не менее, Билайн считает крайне важным готовить свою сеть к внедрению клиентских технологий 5G уже сейчас. Наша совместная работа с Nokia направлена на модернизацию архитектуры сети и внедрение новых технологий и цифровых услуг. Это позволит нам обеспечить абонентов Билайн современными, технологичными и нужными сервисами и услугами уже сегодня».

Марк Руан, президент бизнес-группы мобильных сетей связи компании Nokia, отметил: «Мы очень рады подписанию данного меморандума о сотрудничестве, которое является важным шагом нашего стратегического партнерства с Билайн в области 5G в России. Мы готовы совместно тестировать и демонстрировать возможности 5G и оказать всяческую поддержку Билайну в запуске инновационных услуг следующего поколения, которые значительно расширят пользовательский опыт абонентов».

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