Важность профилактики рака молочных желез — интервью с маммологом

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-31T19:23:49+03:00

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Наша психология состоит в том, что мы не спешим обращаться к врачу, пока признаки какого-либо заболевания игнорировать становится невозможно. А ведь своевременная диагностика способна сохранить не только здоровье, но и жизнь. Особенно это касается онкологии молочной железы, самого распространенного вида рака среди женщин. Если не позволить болезни достичь критической стадии, она поддается лечению более чем в 90% случаев. Хирург-онколог Медицинского центра «Палитра» Дмитрий Андреевич Недавний рассказал о том, чего достигла медицина в сфере диагностики и лечения опухолей молочной железы.

Хирург-онколог Медицинского центра «Палитра» Дмитрий Андреевич Недавний.

- Какие факторы влияют на развитие онкологии молочной железы? Кто находится в зоне риска?

- Факторов развития злокачественных образований молочной железы достаточно много, и они самые разные: от расы или образа жизни до количества беременностей и вредных привычек. Кроме того, есть определенная возрастная категория, наиболее подверженная заболеванию — 45-55 лет.

- Есть ли способы выявить заболевание самостоятельно на ранних сроках?

- Достаточно часто женщины как раз сами выявляют это заболевание. Именно поэтому, помимо регулярного осмотра у специалиста и плановых обследований, всем пациенткам мы рекомендуем проводить периодический самостоятельный осмотр. Если сохранены функции яичников, это необходимо делать раз в месяц в начале цикла. Поверхностную опухоль — плотное безболезненное образование — в большинстве случаев, выявить легко. Чем выше стадия, тем опухоль, конечно, заметнее. Но и небольшую опухоль, расположенную на поверхности, можно обнаружить даже на первой стадии. Задача женщины — не пропустить явных признаков заболевания, а что касается более сложно диагностируемых моментов, это уже дело специалиста. Самое главное в этом случае, даже не выявить, а правильно интерпретировать патологию, ведь многие женщины думают, что если не болит, то ничего страшного, и не обращают внимания. Но это неверно.

- Как часто необходимо проходить диагностику в клинике? К какому специалисту следует обращаться и с какого возраста нужно начинать это делать?

- Обычно профилактическое наблюдение за молочной железой отдается в руки гинекологов, терапевтов и хирургов, а уже при подозрении на какое-то заболевание пациентки отправляются к маммологу. Но если женщина следит за своим здоровьем, то при отсутствии жалоб не будет лишним в профилактических целях посещать маммолога раз в год. Что касается возрастной категории, то несмотря на то, что рак молочной железы в позднем возрасте возникает чаще, он все же молодеет. Если десять лет назад сложно было найти пациентку моложе 40 лет, то сейчас нередки случаи выявления заболеваний и до 40 лет, и до 30 лет. Есть случаи обнаружения рака груди до 20 лет, но это редкость.

- Какие существуют методы диагностики в современной медицине?

- Прежде всего — это осмотр специалиста, УЗИ и маммография. Как правило, женщинам до 40 лет мы рекомендуем делать УЗИ, а после 40 лет — профилактическую маммографию вне зависимости от наличия жалоб. С 40 лет она выполняется раз в два года, а с 50 лет — каждый год. Чаще без особых показаний этот вид обследования делать не стоит, потому что присутствует определенная лучевая нагрузка. Я бы рекомендовал чередовать эти виды диагностики: один год делать УЗИ, другой год — маммографию.

В Москве сейчас все чаще используют МРТ — магнитно-резонансную томографию, при которой возрастает диагностическая ценность. Для провинции это исследование достаточно дорогое.

Кроме прочего, в качестве диагностики проводится генетический анализ, ведь существуют наследственные формы рака молочной железы. Есть известный случай, когда актриса Анжелина Джоли в профилактических целях выполнила мастэктомию, то есть удалила по сути здоровые молочные железы, потому что у нее было выявлено наличие одного из мутантных генов BRCA. У ее матери был рак молочной железы, от которого она умерла. Поэтому при наличие прямых родственников с заболеванием мы рекомендуем выполнять генетическое исследование. При наличии мутантных генов мы можем заключить, что рак молочной железы рано или поздно появится, и кроме того, в агрессивной форме. В США и Европе метод профилактической мастэктомии сейчас набирает популярность. У нас о нем тоже постепенно начинают говорить. Его плюс заключается в следующем: при обнаружении злокачественных опухолей, удаляется не только орган, но и лимфоузлы, что вызывает риск осложнений и снижает качество жизни, а при профилактических операциях лимфатические узлы сохраняются. Также при мастэктомии существует больше вариантов для пластики и реконструкции груди, ведь это, конечно, серьезный удар для женщины, и подход к лечению должен быть не только медицинский, но и эстетический.

- Есть ли способы снизить риск развития рака молочной железы? Что можете посоветовать женщинам в качестве профилактики?

- Имеют значение образ жизни, отсутствие вредных привычек. Но это общие рекомендации, которые важны при любом заболевании. В случае с раком молочной железы на первое место выходят профилактические скрининговые обследования, то есть профессиональный осмотр и ранняя диагностика. Невозможно достоверно выявить причину возникновения злокачественных опухолей, поэтому и надежной профилактики быть не может, только своевременное выявление. Очень важно также лечение предраковых образований — это различные формы мастопатий и доброкачественных образований, наиболее частыми из которых являются фиброаденомы молочной железы. Они очень распространены в любой возрастной категории, и достаточно редко (в 1-2% случаев), но все же переходят в злокачественные образования. Мы занимаемся удалением этих образований, чтобы снизить риск развития онкологии.

- Все больше женщин начинают открыто говорить о случаях заболевания раком груди в своей семье. Повлияла ли эта гласность на отношение к диагностике? Насколько важны такие акции, как #ЯПРОШЛА компании Philips?

- Это очень важно, ведь знание — это сила. Многие женщины выявляют у себя патологии, но не знают, что с этим делать и куда обращаться. Нужно понимать, насколько это может быть опасно, как с этим бороться. Необходимо помнить, что это не приговор. Есть современные методы диагностики, лечения, восстановления груди — медицина не стоит на месте. Если когда-то вопрос стоял только о выживаемости, то сейчас есть такое понятие, как качество жизни. Вся медицина направлена на его улучшение. А это значит, что стоит задача не только побороть заболевание, но и жить полноценной жизнью. Современный уровень медицины позволяет решить все эти вопросы. Если говорить о гласности, то важно донести до людей необходимость ранней диагностики и того, что чем раньше заболевание будет выявлено, тем эффективнее оно будет вылечено.

- Каковы шансы успешно вылечить заболевание, если удается вовремя его обнаружить?

- Существует несколько видов рака молочной железы, и при каждом из них свой прогноз. Не всегда стадия заболевания — это единственный определяющий фактор. Имеют значение и стадия, и возраст, и тип рака, потому что некоторые из них протекают более агрессивно, некоторые — менее агрессивно. Иногда при высокой стадии мы получаем хороший результат, иногда при низкой стадии, но агрессивной форме, результат хуже. Сильно влияет на прогноз и грамотно подобранное лечение. Вариантов несколько: хирургический метод, лучевая терапия, химиотерапия, гормональная терапия, таргетная терапия.

СПРАВКА

«Социальная кампания #ЯПРОШЛА - масштабная инициатива компании Philips, призванная повысить осведомленность женщин о риске возникновения рака молочной железы, привлечь внимание к важности ранней диагностики и регулярной заботы о здоровье. Заручившись поддержкой клиник-партнеров, компания Philips, мировой лидер в сфере инноваций для здравоохранения, с 2011 года организует бесплатные обследования на современном диагностическом оборудовании в разных регионах страны. За время существования акции тысячи женщин в десятках российских городов смогли бесплатно пройти диагностику. В 2017 году представлен документальный фильм Леонида Парфенова и Катерины Гордеевой «#ЯПРОШЛА» о раке молочной железы, методах его диагностики и важности регулярных визитов к маммологу».

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