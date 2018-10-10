2018-10-10T14:42:37+03:00
Общество

МТС роняет цены на Спутниковое ТВ во Владимире

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Тверь, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске новой акции «Полгода за полцены», которая действует во Владимире и области при подключении к спутниковому ТВ МТС и доступна клиентам с начала октября 2018 года.

В рамках акции "Полгода за полцены" при подключении к спутниковому ТВ МТС абонент может приобрести:

• Полный комплект оборудования за 3590 рублей;

• Более 210 ТВ-каналов в течение месяца — бесплатно; в течение пяти месяцев – со скидкой 50%.

Комплекты по специальной цене можно приобрести в розничной сети МТС, на сайте, а также через независимых сертифицированных дилеров и агентов.

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