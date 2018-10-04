«Кардиологический Центр- Поликлинико ди Монца»: кардиология по-европейски

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T11:08:14+03:00

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Владимирцам определенно повезло в том, что в областном центре открылся частный кардиологический центр - первая ласточка итальянской Группы клиник «Поликлинико ди Монца» (Policlinico di Monza). Группа клиник - шестая по величине сеть клиник в Италии - была основана в 1993 году и к настоящему моменту объединяет 11 частных медицинских учреждений, которые оказывают высокотехнологичные медицинские услуги, начиная с момента постановки диагноза, лечения и ухода, и заканчивая реабилитацией на очень высоком качественном уровне. Группа активно развивается вот уже более 20 лет и к началу 2018 года в ней занято, в общей сложности, около 3000 сотрудников, а ресурс клиник составляет 1055 коек.

Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты, являются ведущими причинами смерти, как в нашей стране, так и в Западной Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что этот показатель останется неизменным на протяжении многих лет, в связи с постепенным старением населения, а также устойчивым ростом факторов риска, таких как сахарный диабет и артериальная гипертензия. В последнее десятилетие ХХ века был достигнут значительный прогресс в области профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что привело к значительному снижению смертности.

Для того, чтобы соответствовать вызовам времени и быть в авангарде отрасли Группа «Поликлинико ди Монца» тесно сотрудничает с крупными итальянскими университетами в области кардиологии, такими как Миланский университет Бикокка и Университет в Павии. Основные направления исследований и лечебных услуг Группы сосредоточены в трех Центрах: Сердечно - сосудистый центр с отделением гемодинамики; Центр по изучению артериальной гипертензии и заболеваний периферических сосудов; Медицинский центр по изучению метаболических нарушений. В состав Группы также входят такие специализированные центры, как: Центр хирургического лечения ожирения и Центр спортивной медицины. Группа «Поликлинико ди Монца» своими результатами и технологиями заслужила признание среди специалистов и на ее базе создан Европейский центр по хирургическому лечению гипертрофической кардиомиопатии, который является ведущим центром Европы по диагностике и лечению этого распространённого в наше время заболевания.

В 2012 году Группа впервые вышла за пределы Италии и построила первую из 3 клиник в Румынии. Кардиологический центр во Владимире – это первый международный опыт Группы за пределами Европейского Союза.

Открытие России

В Россию Группа «Поликлинико ди Монца» пришла благодаря нашему земляку Дмитрию Маланьину, кардиологу с большим практическим опытом и блестящим знанием своего дела. Он закончил Ивановскую медицинскую академию и прошел ординатуру под руководством Алексея Голикова, всемирно признанного авторитета в области неотложной кардиологии. Затем Дмитрий десять лет работал под началом Якова Бранда, знаменитого врача- кардиохирурга, кардиолога, руководителя отделения неотложной коронарной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. За его плечами не только обширная практика но и обучение в Европейской школе сердечно - сосудистой хирургии в Бергамо (Италия) и в Международной школе сердца Фонда непрерывного медицинского образования. В 2015 году Дмитрий Маланьин получил степень магистра в Миланском университете Бикокка и стал сотрудником клиники «Поликлинико ди Монца», где и продолжает свое сотрудничество с такими светилами мировой величины, как профессор Паоло Феррацци и профессор Паоло Спирито. Под их руководством он начал специализироваться на изучении такой паталогии, как гипертрофическая кардиомиопатия, изучению которой в последнее время в нашей стране уделяется все большее внимание. На сегодняшний день один из ведущих институтов города Москвы, ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» начал выполнять операции у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией по методике профессора Феррацци, в чем также есть заслуга Доктора Маланьина.

За время учебы и работы в Италии российский кардиолог завоевал авторитет у коллег и доверие руководства Группы. Благодаря ему Группа решила инвестировать немалые средства в развитие кардиологической службы в нашей стране. Традиционно, итальянская Группа строит клиники, для того, чтобы иметь возможность оказывать полный комплекс медицинских услуг. Открытие кардиологического центра в нашем городе - первый шаг итальянцев в России.

Следует отметить, что первое знакомство врачей города Владимир с Группой «Поликлинико ди Монца» состоялось еще в марте 2016 года в рамках научно - практической конференции «Актуальные вопросы кардиологии: достижения и перспективы», на которой Дмитрий Маланьин делился опытом и методиками итальянских коллег.

Кардиологический центр «Поликлинико ди Монца» во Владимире предлагает медицинские услуги в области кардиологии, включающие в себя клинические и инструментальные методы диагностики, амбулаторный прием, амбулаторное лечение. Так как Центр во Владимире является частью Группы, то он имеет возможность использовать все ресурсы Группы клиник, включая взаимодействие с высокотехнологичными кардиологическими центрами, расположенными в Италии и Румынии и возможность получить независимое мнение у ведущих итальянских специалистов.

Руководство, в лице Президента Доктор Де Сальво, считает важным, чтобы каждая из клиник Группы «Поликлинико ди Монца» приносила с собой не только современные технологии, лучший мировой опыт, инвестиции в развитие региона, но и корпоративные ценности, направленные прежде всего на заботу о здоровье человека.

От всего сердца

Кардиологический Центр «Поликлинико ди Монца» стал первым частным медицинским учреждением во Владимире, специализирующимся в области кардиологии. В соответствии со требованиями итальянской Группы клиник, центр в России оснащен по высшим стандартам мировой медицины. Благодаря полному комплексу диагностического оборудования, здесь можно пройти все необходимые обследования.

С каждым пациентом специалисты работают по индивидуальной программе, что позволяет назначить наиболее действенный курс лечения и обеспечить всестороннее внимание и заботу.

Доступное здоровье

Цены на услуги Кардиологического центра «Поликлинико ди Монца» являются подтверждением тому, что качественная платная кардиология может быть доступной. Стоимость приема в Центре средняя по городу, постоянно проводятся акции, для пенсионеров - скидки.

Открытие Кардиологического центра группы «Поликлинико ди Монца» во Владимире открывает возможности для развития системы оказания медицинской помощи в регионе, обеспечит занятость для местного населения, сможет привлечь во Владимир лучших специалистов из других регионов. Кроме того, кардиологический центр во Владимире позволит создать международную научную медицинскую сеть для развития перспективных научных проектов в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Адрес: 600022, г.Владимир, Проспект Ленина, дом 40, этаж 1. Телефон. +7 (4922) 77-90-70. E-mail. poliklinika@pdmvladimir.ru.

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