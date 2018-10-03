2018-10-03T16:35:40+03:00
Общество

«ЭнергосбыТ Плюс» усиливает меры по взысканию просроченной задолженности за энергоресурсы

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В октябре Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит в агентство по возврату просроченной задолженности информацию о 2300 клиентах – физических лицах, у которых сумма неплатежей за энергоресурсы в совокупности превышает 65 млн рублей. Работа с должниками ведется на основании договора, который был заключен Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов» в марте текущего года. За полгода деятельности агентством было взыскано долгов за потребленные энергоресурсы на 40,7 млн рублей.

Агентству в работу передается информация о неплательщиках, чья задолженность превышает 6 месяцев и более. В соответствии с законодательством таким клиентам Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в течение 30 дней направит извещение по почте с уведомлением, в котором будет указана информация о размере задолженности и о привлечении для взыскании данного долга ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов».

По оперативной информации на 1 октября 2018 года общий размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом составляет более 355 млн рублей, за тепловую энергию – свыше 382 млн рублей. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.

Компания «Агентство Региональная организация по сбору долгов» внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Она специализируется на работе с долгами в сфере ЖКХ и в своей деятельности жестко придерживается требований действующего законодательства. А именно, Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

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