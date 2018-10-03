Владимирцы проверили здоровье с «ЭнергосбыТ Плюс»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-03T10:04:25+03:00

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Мобильный диагностический центр, расположившийся на улице Мира у входа в самый крупный офис Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» издалека привлекал внимание. 28 и 29 сентября владимирцы, не имеющие долгов за электроэнергию, тепло и горячую воду перед сбытовой компанией, смогли пройти в нем бесплатное обследование на современном оборудовании передвижного диагностического центра.

С заботой о людях

Горожане не только прошли аппаратную диагностику, сделав на выбор УЗИ щитовидной железы, молочной железы, нижних конечностей или сердца, но и получили консультацию высококвалифицированных специалистов - маммолога, флеболога, эндокринолога и невролога. Участниками акции стали клиенты компании, не имеющие задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс». Посетить врачей могли клиенты, выплатившие все долги за данные услуги в дни проведения акции в кассе офиса продаж и обслуживания клиентов. Для консультации пригласили высококвалифицированных и опытных специалистов, а в общей сложности за два дня качественное и бесплатное обследование прошли около ста владимирцев.

- Компания «ЭнергосбыТ Плюс» - социально ответственная компания, мы не только поставляем жителям горячую воду и тепло, не только постоянно повышать качество обслуживания, но и заботимся о здоровье наших клиентов. Порой у людей не хватает времени на то, чтобы пройти обследование, но мы постарались упростить эту задачу тем клиентам, у которых нет долгов. В мобильном медицинском центре установлено уникальное и высокотехнологичное оборудование, которое позволяет узнать о состоянии организма и диагностировать сложные заболевания даже на ранней стадии, - отметил директор филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский. – Надеемся, что проведение такой акции станет хорошей ежегодной традицией, которая поможет владимирцам сохранить и укрепить здоровье.

Владимирская область стала третьим регионом, где прошел «День здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс». До этого мобильный медицинский «вагончик» побывал в Чувашии, а теперь отправился в город Саранск.

Совместить приятное с полезным

Владимирцы оценили нововведение, для многих ставшее приятным сюрпризом.

- Я узнала об этой акции, оплачивая квитанции, и решила поучаствовать, совместив приятное с полезным. Давно собиралась сделать УЗИ щитовидной железы, тем более, но постоянно не хватало времени. А благодаря «ЭнергосбыТ Плюс» обследование прошла быстро и бесплатно. Очень удобно, мне назначили на определенное время, обследование прошли в комфортном кабинете. Понравились и сама акция, и то внимание, с которым отнеслись, на все вопросы ответили, дали рекомендации. Хотелось бы, чтобы такие дни проходили почаще, это настоящий подарок для владимирцев. Спасибо большое организаторам, – поделилась впечатлениями жительница города Ольга Исакова.

Многие горожане, ставшие участниками акции, признаются, что с удовольствием пришли бы к врачам еще раз.

- Очень хорошо, что такая акция прошла в нашем городе. Попасть к нужному специалисту порой очень не просто, а пройти обследования платно по карману далеко не всем. А здесь все бесплатно и просто, не нужно стоять в очереди. Достаточно проверить наличие задолженности в офисе энергокомпании, поставить печать, записаться на обследование и спокойно ждать, когда тебя примут. Решила проверить сердце и не пожалела – оказалось, есть проблемы со здоровьем, о которых я и не подозревала. Теперь по совету доктора, займусь своим здоровьем и продолжу обследования. С удовольствием, если появится такая возможность, приду на прием еще раз, - поделилась впечатлениями Наталья Алексеевна.

Кстати, это не единственная акция, организованная компанией для тех владимирцев, кто не забывает своевременно оплачивать коммунальные квитанции. В конце года вновь пройдет уже традиционная акция «В новый год без долгов!», которая позволит списать накопившиеся пени. Но сотрудники компании обещают не ограничиваться этим и приготовить новые мероприятия для своих клиентов.