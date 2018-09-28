АО «ВНИИ «Сигнал»: уверенное развитие и работа на благо страны

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-28T10:39:58+03:00

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Предприятие было создано в 1954 году и за долгие годы работы проделало большой путь. Сегодня АО «ВНИИ «Сигнал» есть чем гордиться: в 2013 году институт стал победителем регионального конкурса «Лучшая организация Владимирской области», в 2014 году занесен в областную Галерею славы, внесен в реестр надежных партнеров.

День сегодняшний

ВНИИ «Сигнал» проводит разработки по нескольким направлениям. Системы стабилизации и системы наведения для наземных, морских, воздушных объектов вооружения - первое направление, появившееся в институте и развивающееся по сей день. Разработанные системы управления используются и в сухопутной технике, и на флоте, и в стартовых космических комплексах для космодромов «Байконур» и «Восточный». Еще одно направление - системы наземной навигации, 70% всех сухопутных подвижных объектов оснащены нашими системами навигации. Есть и другие направления, например, комплексы управления огнем артиллерии и гидравлические системы, которые позволяют легко управлять многотонной техникой.

Специалисты АО «ВНИИ «Сигнал» вкладывают в работу силы и душу

Шаг в будущее

Предприятие не стоит на месте и активно работает над созданием новых образцов техники с широким использованием последних достижений научно-технического прогресса. В 2013 году было основано новое направление - разработка робототехнических систем, в рамках которого при участии ведущих технических университетов страны запущена научно-исследовательская работа по созданию робототехнического комплекса. В институте уже разработан роботизированный комплекс тушения пожара, который управляется дистанционно и работает там, где не может человек. Наиболее перспективные образцы продукции предприятие представляет на ведущих международных выставках в России и за рубежом. ВНИИ «Сигнал» обеспечивает опытное и серийное производство образцов новой уникальной техники для отечественных вооруженных сил. Помимо традиционных партнеров в России, ВНИИ «Сигнал» активно развивает экспортное направление через государственного посредника - АО «Рособоронэкспорт». Кроме экспорта образцов готовой продукции предприятие оказывает услуги по послепродажному обслуживанию, включая обучение иностранных специалистов, проведение ремонта и модернизации. В последнее время проводится массовая модернизация производственной, экономической и социальной сферы - устанавливается современное высокопроизводительное оборудование, внедряются новые технологии и информационные системы.

Генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Родионов

«Интеллек-туальная составляющая - наша сильная сторона»

Институт обладает высоким научно-техническим потенциалом, высокопрофессиональным коллективом разработчиков и исполнителей, уникальной испытательной базой, развитой и сбалансированной производственной инфраструктурой. Инженеры успешно решают нетривиальные задачи и находят оптимальные алгоритмы работы, а используемые передовые методы проектирования образцов военной техники, современная технология и материально-техническая база позволяют сотрудникам успешно разрабатывать новую технику. За прошедшие 60 лет ВНИИ «Сигнал» выполнил более 800 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, более 250 разработанных им изделий внедрены в производство.

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Мы гордимся каждым сотрудником!

Во ВНИИ «Сигнал» сложился отличный коллектив, которым можно гордиться. Здесь работает около двух тысяч человек, причем свыше 700 из них являются молодыми специалистами, с которыми опытные наставники охотно делятся опытом. Многие сотрудники института вложили силы и душу в свою работу и за большие заслуги в деле укрепления могущества нашей страны удостоены высоких званий и наград. Среди них два лауреата Ленинской премии, тринадцать лауреатов Государственной премии СССР, четыре Лауреата премии Правительства РФ и СМ СССР, более 350 сотрудников награждены орденами и медалями СССР и РФ. Пять сотрудников стали лауреатами премии им. С.И. Мосина, одиннадцать - лауреатами премии В.А. Дегтярева, двадцать - лауреатами Национальной премии «Золотая Идея», а 29 удостоены почетных званий РФ. Высока и творческая активность коллектива: разработки института защищены 1335 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. Издано более 1400 научных трудов и публикаций, четыре сотрудника стали доктора-ми технических наук и 58 - кандидатами наук.

Работники АО «ВНИИ «Сигнал» не раз завоевывали заслуженные победы на Всероссийском конкурсе «Инженер года», активными участниками которого были с начала его проведения - 2000 года. За годы работы сотрудники института стали одной большой семьей. Доброй традицией стало участие работников АО «ВНИИ «Сигнал» в праздничных шествиях и демонстрациях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, интеллектуальных турнирах «Что? Где? Когда?», в турслетах и спортивных мероприятиях.

- Передовой технический уровень и высокое качество работ, добросовестное и самоотверженное отношение коллектива к делу обеспечили институту по праву высокий авторитет в оборонно-промышленном комплексе, - отмечает генеральный директор института Владимир Родионов. - Сердечно поздравляю коллектив ВНИИ «Сигнал» с Днем машиностроителя, желаю всем работникам творческой интересной работы, крепкого здоровья и семейного благополучия!!!